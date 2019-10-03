Кум Путіна Медведчук прийшов у Раду в годиннику Rolex вартістю 1 млн грн (відео)



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Вартість такого годинника на офіційному сайті Rolex - $34,6 тис.

Голова політради партії «Опозиційна платформа - За життя», кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук прийшов на засідання Верховної Ради у годиннику Rolex вартістю $34 тис. або 1 млн грн. Про це повідомив журналіст «Голосу народу» Всеволод Филимоненко і оприлюднив відповідне відео.

«Головний з проблем голодуючого і пригніченого Донбасу, народний депутат Віктор Медведчук прийшов у Раду в годиннику Rolex вартістю $34 тис. або 1 млн грн. Як оцінювати таку зухвалу поведінку нардепа, написати складно, тому краще утриматися від коментарів ... глядач розсудить», - пише видання.

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Нагадаємо, у ході чергового засідання Верховної Ради соратник Медведчука - нардеп Володимир Кальцев «засвітив» свій годинник марки Breguet, який оцінюється в 3,4 млн грн. На руці у депутата журналісти помітили годинник відомої швейцарської марки Breguet Classique Complications 3657, їх вартість на офіційному сайті - $137,9 тис. Слід зазначити, що в Україні ця сума становить 2174 мінімальних пенсій.

Як повідомлялось, що минулого тижня народні депутати отримали свою першу зарплату, яка в середньому «брудними» становить близько 40 тис. грн.



