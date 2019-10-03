  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кум Путіна Медведчук прийшов у Раду в годиннику Rolex вартістю 1 млн грн (відео)

    • Розсилка
    Кум Путіна Медведчук прийшов у Раду в годиннику Rolex вартістю 1 млн грн (відео)

    Вартість такого годинника на офіційному сайті Rolex - $34,6 тис.

    Голова політради партії «Опозиційна платформа - За життя», кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук прийшов на засідання Верховної Ради у годиннику Rolex вартістю $34 тис. або 1 млн грн. Про це повідомив журналіст «Голосу народу» Всеволод Филимоненко і оприлюднив відповідне відео.

    «Головний з проблем голодуючого і пригніченого Донбасу, народний депутат Віктор Медведчук прийшов у Раду в годиннику Rolex вартістю $34 тис. або 1 млн грн. Як оцінювати таку зухвалу поведінку нардепа, написати складно, тому краще утриматися від коментарів ... глядач розсудить», - пише видання.

    Натисніть на зображення для збільшення
    Натисніть на зображення для збільшення

    Нагадаємо, у ході чергового засідання Верховної Ради соратник Медведчука - нардеп Володимир Кальцев «засвітив» свій годинник марки Breguet, який оцінюється в 3,4 млн грн. На руці у депутата журналісти помітили годинник відомої швейцарської марки Breguet Classique Complications 3657, їх вартість на офіційному сайті - $137,9 тис. Слід зазначити, що в Україні ця сума становить 2174 мінімальних пенсій.

    Як повідомлялось, що минулого тижня народні депутати отримали свою першу зарплату, яка в середньому «брудними» становить близько 40 тис. грн.

    Читайте також: Слуга народу з'явився в Раді з iPhone за 40 тисяч, який ще не продають в Україні


    Віктор Медведчук депутат партії фотокореспондент журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ