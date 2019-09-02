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    Президент хоче, щоб банки знизили ставки за кредитами

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    Володимир Зеленський провів&nbsp;<span>зустріч з керівництвом Верховної Ради, уряду і правоохоронних органів</span> - Президент хоче, щоб банки знизили ставки за кредитами
    Володимир Зеленський провів зустріч з керівництвом Верховної Ради, уряду і правоохоронних органів

    Раніше правління Національного банку України ухвалило рішення знизити облікову ставку до 17% річних

    Президент Володимир Зеленський вимагає створення належних умов, аби банки могли знизити свої кредитні ставки для кредитування бізнесу та іпотеки.

    Про це Зеленський сказав під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради, уряду і правоохоронних органів в Офісі президента.

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    «Створення умов для зниження комерційними банками кредитних ставок та доступності кредитування бізнесу та іпотеки. Термін - до 1 жовтня 2019 року. Відповідальні - прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, міністр фінансів Оксана Маркарова, голова Національного банку Яків Смолій», - сказав Зеленський.

    Раніше правління Національного банку України ухвалило рішення знизити облікову ставку до 17% річних із 19 липня 2019 року. Раніше, 25 квітня 2019 року НБУ вперше за 2 роки знизив облікову ставку на 0,5% до 17,5% річних. Інфляція за підсумками 2018 року становила 9,8%.

    У Нацбанку пообіцяли знизити рівень облікової ставки до 9% у 2020 році та до 8% - у 2021 році, якщо в Україні буде створено відповідні економічні умови.

    Раніше у Нацбанку пояснили, чому подорожчали споживчі кредити.

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