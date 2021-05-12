Прокуратура Австрії підозрює канцлера Курца у брехні

Себастіан Курц не піде у відставку, навіть якщо розслідування дійде до пред’явлення звинувачень

Курцу і главі його адміністрації загрожують звинувачення у брехні депутатам, які розслідували так звану справу Ібіци в 2019 році

В Австрії канцлера Себастіана Курца прокуратура з розслідування економічних та корупційних злочинів підозрює у дачі неправдивих свідчень парламентському комітету, сформованому для розслідування політичного скандалу, який о повалив його колишній уряд. Про це сьогодні інформує агентство Bloomberg.

Курц заявив, що йому і главі його адміністрації загрожують потенційні звинувачення у брехні депутатам, які розслідували так звану справу Ібіци в 2019 році, у центрі якої опинився молодший партнер по коаліції партії Курца, ультраправа «Партія Свободи».

Перед сьогоднішнім засіданням уряду Курц на брифінгу заперечив правопорушення і сказав, що не піде у відставку, навіть якщо розслідування дійде до пред’явлення звинувачень.

«Я завжди відповідав на всі питання правдиво», – сказав Курц журналістам у Відні.

Він наголосив, що продовжить роботу із припущенням, що тепер правоохоронці Австрії будуть проводити розслідування.

Представник прокуратури підтвердив факт розслідування проти Курца, але сказав, що ще «занадто рано говорити про те, чи будуть пред’явлені звинувачення».

Ймовірно, що Себастіан Курц та голова його кабінету Бернгард Бонеллі неправильно проінформували комітет про події, пов’язані з призначенням наглядової ради державної холдингової кампанії Österreichische Beteiligungs AG.

Найбільша партія Австрії канцлера Себастіана Курца опинилася в центрі уваги під час розслідування звинувачень в корупції, викликаних витоком відео за участю членів ультраправої «Партії свободи».

Опозиційні партії розкритикували міністра фінансів Гернота Блюмеля за несвоєчасне виконання постанови Конституційного суду про передачу пакета електронних листів. Уряд надав документи на цьому тижні після рідкісного заклику президента Александера ван дер Беллена виконати наказ.

Блюмель пояснив, що затримка була пов’язана з проблемами конфіденційності співробітників Міністерства фінансів.

Курц назвав розслідування, очолюване прокурором Австрії з фінансових злочинів, глибоко помилковим.