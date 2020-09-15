Австрія виділить гуманітарну допомогу Україні у сумі €1 млн



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Канцлер Австрії Себастіан Курц

Ці гроші будуть виділені у вигляді гуманітарної допомоги

Австрія надасть Україні один мільйон євро. Про це канцлер Австрії Себастіан Курц сказав під час візиту президента України Володимира Зеленського в Австрію.

«Додатковий мільйон євро ми інвестуємо у вигляді гуманітарної допомоги», – сказав Курц.

Раніше стало відомо, що Україна отримає 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Виділені кошти – це найбільший транш Єврокомісії в межах «виняткової» програми макрофінансової допомоги, яка передбачена для 10 країн.

Крім цього, раніше Зеленський підписав закон для отримання Україною 1,2 млрд євро кредиту від ЄС.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що для отримання другої частини макрофінансової допомоги від Європейського союзу Україні необхідно виконати спеціальні вимоги. Лише після цього Україна отримає транш у розмірі 600 млн євро.