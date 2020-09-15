Австрія виділить гуманітарну допомогу Україні у сумі €1 млн
Ці гроші будуть виділені у вигляді гуманітарної допомоги
Австрія надасть Україні один мільйон євро. Про це канцлер Австрії Себастіан Курц сказав під час візиту президента України Володимира Зеленського в Австрію.
«Додатковий мільйон євро ми інвестуємо у вигляді гуманітарної допомоги», – сказав Курц.
Крім цього, раніше Зеленський підписав закон для отримання Україною 1,2 млрд євро кредиту від ЄС.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що для отримання другої частини макрофінансової допомоги від Європейського союзу Україні необхідно виконати спеціальні вимоги. Лише після цього Україна отримає транш у розмірі 600 млн євро.