Канцлер Австрії запропонував Байдену зустрітись із Путіним у Відні

Австрія пропонує свої послуги для діалогу в якості нейтральної країни

Себестіан Курц вважає «великою честю» провести саміт двох президентів

Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц розглядає столицю своєї країни як можливе місце майбутньої зустрічі Володимира Путіна з Джо Байденом. Про це повідомляє Kurier.

«Ми вже контактуємо з російською та американською сторонами, якщо така зустріч дійсно повинна бути», – сказав Курц.

За його словами, зараз є кілька міст, які розглядаються як місце проведення зустрічі, «і Відень – одне з них».

Курц заявив, що Австрія не виконує «жодної посередницької ролі». Однак, за його словами, для такого роду переговорів зазвичай обирають нейтральні країни.

Однак він підкреслив: «Для всього світу, для всієї Європи добре, якщо буде така зустріч, незалежно від того, де вона буде проведена. Але звичайно, якщо вона відбудеться в Австрії, якщо вона відбудеться у Відні, це велика честь для нас»

Нагадаємо, Байден 13 квітня провів телефонну розмову з Путіним та запропонував найближчими місяцями зустрітися. Байден запевнив у підтримці територіальної цілісності України.

Після цього Фінляндія запропонувала США та Росії прийняти можливу зустріч Путіна та Байдена.

Раніше стало відомо, що ексглава МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка танцювала з Путіним на весіллі, може увійти до ради директорів «Роснафти».

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