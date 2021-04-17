Канцлер Австрії запропонував Байдену зустрітись із Путіним у Відні
Себестіан Курц вважає «великою честю» провести саміт двох президентів
Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц розглядає столицю своєї країни як можливе місце майбутньої зустрічі Володимира Путіна з Джо Байденом. Про це повідомляє Kurier.
«Ми вже контактуємо з російською та американською сторонами, якщо така зустріч дійсно повинна бути», – сказав Курц.
За його словами, зараз є кілька міст, які розглядаються як місце проведення зустрічі, «і Відень – одне з них».
Курц заявив, що Австрія не виконує «жодної посередницької ролі». Однак, за його словами, для такого роду переговорів зазвичай обирають нейтральні країни.
Однак він підкреслив: «Для всього світу, для всієї Європи добре, якщо буде така зустріч, незалежно від того, де вона буде проведена. Але звичайно, якщо вона відбудеться в Австрії, якщо вона відбудеться у Відні, це велика честь для нас»
Нагадаємо, Байден 13 квітня провів телефонну розмову з Путіним та запропонував найближчими місяцями зустрітися. Байден запевнив у підтримці територіальної цілісності України.
Після цього Фінляндія запропонувала США та Росії прийняти можливу зустріч Путіна та Байдена.
Раніше стало відомо, що ексглава МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка танцювала з Путіним на весіллі, може увійти до ради директорів «Роснафти».