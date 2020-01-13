У житловому будинку в Болгарії стався вибух: є постраждалі
Під час вибуху і пожежі постраждали 11 людей
У багатоквартирному будинку в місті Варна в Болгарії стався вибух з пожежею. Це сталося 13 січня близько 04:30.
На місці події працюють пожежники і поліція.
Отримали травми і отруєння продуктами горіння одинадцять людей, в тому числі чотири дитини.
Про це повідомляє телеканал bTV.
За даними телеканалу, вибух стався на четвертому поверсі будинку. 11 осіб були евакуйовані і доставлені в лікарню, пошуки інших постраждалих тривають.
Причини вибуху наразі невідомі. Газовий балон, який пожежники винесли з квартири, був цілий.
В результаті вибуху будинок отримав серйозні пошкодження, повідомив мер міста.
Як повідомлялося, 10 січня у мечеті на південному заході Пакистану стався вибух, у результаті якого щонайменше 14 осіб загинули, ще 20 постраждали.