У житловому будинку в Болгарії стався вибух: є постраждалі



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Вибух стався на четвертому поверсі будинку

Під час вибуху і пожежі постраждали 11 людей

У багатоквартирному будинку в місті Варна в Болгарії стався вибух з пожежею. Це сталося 13 січня близько 04:30.

На місці події працюють пожежники і поліція.

Отримали травми і отруєння продуктами горіння одинадцять людей, в тому числі чотири дитини.

Про це повідомляє телеканал bTV.

За даними телеканалу, вибух стався на четвертому поверсі будинку. 11 осіб були евакуйовані і доставлені в лікарню, пошуки інших постраждалих тривають.

Причини вибуху наразі невідомі. Газовий балон, який пожежники винесли з квартири, був цілий.

В результаті вибуху будинок отримав серйозні пошкодження, повідомив мер міста.

Як повідомлялося, 10 січня у мечеті на південному заході Пакистану стався вибух, у результаті якого щонайменше 14 осіб загинули, ще 20 постраждали.