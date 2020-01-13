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    У світі

    У житловому будинку в Болгарії стався вибух: є постраждалі

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    Вибух стався на четвертому поверсі будинку - У житловому будинку в Болгарії стався вибух: є постраждалі
    Вибух стався на четвертому поверсі будинку

    Під час вибуху і пожежі постраждали 11 людей

    У багатоквартирному будинку в місті Варна в Болгарії стався вибух з пожежею. Це сталося 13 січня близько 04:30.

    На місці події працюють пожежники і поліція.

    Отримали травми і отруєння продуктами горіння одинадцять людей, в тому числі чотири дитини.

    Про це повідомляє телеканал bTV.

    За даними телеканалу, вибух стався на четвертому поверсі будинку. 11 осіб були евакуйовані і доставлені в лікарню, пошуки інших постраждалих тривають.

    Причини вибуху наразі невідомі. Газовий балон, який пожежники винесли з квартири, був цілий.

    В результаті вибуху будинок отримав серйозні пошкодження, повідомив мер міста.

    Як повідомлялося, 10 січня у мечеті на південному заході Пакистану стався вибух, у результаті якого щонайменше 14 осіб загинули, ще 20 постраждали.

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