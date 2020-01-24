Керівництву ООН рекомендували не використовувати WhatsApp



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В ООН вважають додаток WhatsApp незахищеним механізмом комунікації

Керівництву Організації об'єднаних націй (ООН) рекомендували не використовувати додаток WhatsApp для робочих листувань.

Про це на брифінгу заявив заступник офіційного представника генсека ООН Фархан Хак.

Так він відповів на питання, чи користується генсек ООН Антоніу Гутерріш цим месенджером для переговорів зі світовими лідерами.

«На даний момент вищому керівництву ООН було рекомендовано не використовувати WhatsApp як незахищений механізм комунікації. Так що ні, я не думаю, що генеральний секретар використовує його», - сказав Хак.

У той же час він не став коментувати заяву про можливу причетність спадкоємного принца Саудівської Аравії до злому телефону глави Amazon за допомогою WhatsApp, такт як «треба отримати більше інформації».

«Ми звернули увагу на те, що сказали спецдоповідачі і будемо стежити за подальшим розвитком ситуації з цими звинуваченнями», - зазначив Хак.

Раніше експерти ООН зажадали розслідування щодо злому телефону мільярдера Джеффа Безоса наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом ібн Салманом.

За їхніми словами, експертиза iPhone Безоса показала, що він «з середньою і високою ймовірністю» був зламаний 1 травня 2018 року з допомогою відео у форматі MP4, відправленого з аккаунта саудівського принца в WhatsApp.

Раніше видання The Guardian повідомило, що телефон Безоса зламав принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман. Це сталося ще в 2018 році.

Джерело: РБК-Україна