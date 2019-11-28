Визнання УПЦ: Болгарська православна церква почала згадувати в літургії митрополита Епіфанія



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У Греції на літургії з болгарським митрополитом поминали митрополита Епіфанія Фото з офіційного сайту Лангадської єпархії

Раніше Болгарська православна церква не давала остаточної відповіді, чи визнає вона Українську православну церкву

Ім'я глави Української православної церкви Єпіфанія вперше вшанували на літургії, яку відслужив ієрарх Болгарської православної церкви. Про це повідомляє грецький сайт Romalewfronimati.

Як повідомив офіційний сайт Лангадської митрополії Елладської православної церкви, 27 листопада в Лангаді відбулось святкове богослужіння на честь св.Дамаскіна Студита, пам'ять якого звершується цього дня. Очолював літургію болгарський гість - митрополит Пловдивський Ніколай. Під час служби диякон зачитав місцевий диптих (богослужбовий порядок згадки предстоятелів), в який включили митрополита Єпіфанія.

Болгарському митрополиту співслужили троє ієрархів Елладської церкви - два митрополита і єпископ.

Відзначимо, що раніше Болгарська православна церква не давала остаточної відповіді, визнає вона Українську православну церкву чи ні.

Зазначимо, що абревіатура УПЦ офіційно закріплена за Київською митрополією Української православної церкви (Православної церкви України).

Напередодні Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ надіслав листа на адресу Блаженнійшого Митрополита Епіфанія, яким висловив братню підтримку.

8 листопада Олександрійський патріархат фактично визнав Православну церкву України. «Сьогодні, 8 листопада, патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ під час літургії в день Собору Архістратига Михаїла (за новим стилем) у храмі на його честь у столиці Єгипту під час божественної літургії поминав ім‘я Митрополита Київського і всієї України Епіфанія як предстоятеля автокефальної Православної церкви України», - написав речник Київської митрополії Євстратій Зоря.

Як повідомлялося раніше, Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ.

До слова, Православна церква України нараховує вже сім тисяч парафій.

Також нагадаємо, що митрополит Епіфаній зробив важливу заяву щодо святкування Різдва. За його словами, зараз важко уявити, скільки часу потрібно, щоб змінити святкування цього великого свята з звичного українцям дня 7 січня. Також Епіфаній попросив українців не забувати молитися про воїнів, які захищають Донбас, а також тих людей, хто проживає на окупованих територіях.



