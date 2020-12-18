Прокуратура Боснії і Герцоговини відкрила справу через українську ікону, яку подарували Лаврову

Українські дипломати дізнались про цю історію зі ЗМІ й побачили фото ікони з написами, які свідчать про її українське походження

Українські дипломати дізнались про цю історію зі ЗМІ й побачили фото ікони з написами, які свідчать про її українське походження

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Прокуратура Боснії і Герцоговини 18 грудня порушила справу щодо того, як українська золота ікона, яку голова Президії країни Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, прибула до Боснії. Про це повідомляє видання Dnevni avaz з посиланням на повідомлення прокуратури.

«Прокуратура Боснії і Герцоговини отримала інформацію від міністра закордонних справ Бісери Туркович про те, що міністерство отримало ноту з посольства України. Дипломатична нота в прокуратуру Боснії і Герцоговини не була представлена. Справа сформована, і будуть проводитися перевірки», – повідомили в прокуратурі.

Також повідомляється, що 17 грудня Міністерство закордонних справ країни направило лист до Державного агентства з розслідування і захисту і прокуратуру з метою розслідування всіх тверджень на підставі протесту посольства України.

Нагадаємо, раніше Посольство України в Боснії і Герцеговині направило ноту до Міністерства закордонних справ БіГ з проханням надати докладну інформацію про те, чому міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову подарували 300-річну українську ікону.

Святиню Лаврову 14 грудня подарував головуючий президії Боснії і Герцеговини (БіГ), сербський представник Мілорад Додік, коли той відвідував БіГ.

Місцеві ЗМІ також оприлюднили фото ікони, розповсюджене сербським агентством СРНА, на якому видно воскову печатку, котра свідчить, що пам’ятка належить Україні.

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