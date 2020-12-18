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    Епіфаній про подаровану Лаврову у Сараєві українську ікону: Це політичний жест у бік Росії

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    <span>Сербський представник Мілорад Додік подарував Лаврову 300-літню ікону, яку вивезли з Луганська</span> - Епіфаній про подаровану Лаврову у Сараєві українську ікону: Це політичний жест у бік Росії
    Сербський представник Мілорад Додік подарував Лаврову 300-літню ікону, яку вивезли з Луганська
    Фото: вільні джерела

    Епіфаній зазначив, що кожен народ повинен поважати інші народи й не робити таких вчинків

    Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній назвав «політичним жестом» у бік Росії інцидент у Сараєві, коли російському міністру закордонних справ подарували старовинну українську ікону з окупованого Луганська. Про це митрополит Епіфаній сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

    «Це такий певний політичний жест у бік Російської Федерації, бо ця ікона саме якраз із тієї території, яка зараз знаходиться, на жаль, в окупації. І це не залежить від нас як від церкви, справді, добре, що Міністерство закордонних справ відреагувало на цю подію, бо такі речі взагалі-то не повинні відбуватися. Кожен народ повинен поважати інші народи й не робити таких вчинків», – зазначив Епіфаній.

    Посольство України в Боснії й Герцеговині направило ноту до Міністерства закордонних справ БіГ із проханням надати детальну інформацію про те, чому 300-літню українську ікону подарували міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

    Ікону Лаврову 14 грудня подарував головуючий президії Боснії й Герцеговини (БіГ), сербський представник Мілорад Додик, коли той відвідував БіГ.

    Місцеві ЗМІ також оприлюднили фото ікони, розповсюджене сербським агентством СРНА, на якому видно воскову печатку, котра свідчить, що пам’ятка належить Україні. Урядовці в Сараєві не коментували ситуацію. 

    Російський міністр перебував у Сараєві 14 грудня. Його візит став скандальним і тому, що члени президії БіГ Шефік Джаферович і Желько Комшич ухилилися від зустрічі з ним на знак протесту, оскільки Лавров напередодні зустрівся з Мілорадом Додиком у приміщенні, де не було державного прапора Боснії й Герцеговини.

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    Теги: Росія церква Сергій Лавров Україна Луганськ Епіфаній Боснія і Герцеговина
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