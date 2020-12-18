Єпископ РПЦ возив хабарі Антіохійському патріарху, щоб той не визнав ПЦУ – Радіо Свобода

Журналіст видання зазначив, що у підсумку цю битву Москва програла

Скандально відомий єпископ РПЦ Флавіан за дорученням Московського Патріарха Кирила возив хабарі предстоятелю Антіохійської церкви, щоби той підтримував Москву в питанні української автокефалії. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначає журналіст видання, ієрарх РПЦ Флавіан став співголовою двосторонньої комісії в діалозі з Сиро-Яковитською православною церквою (одна з шістьох Давньосхідних церков).

У 2018 році він їздив до Лівану та Сирії в складі делегації, яка офіційно доставляла в регіон гуманітарну допомогу, а неофіційно – гроші патріарху Антіохійському Іоанну X за те, щоб той виступив на боці Москви в питанні надання автокефалії Православній Церкві України. Видання зазначає, що «цю битву Москва в підсумку програла».

Старання єпископа винагороджувалися з надлишком: тільки офіційне церковне утримання доходило до півтора мільйона на місяць. Причому, як стверджує Флавіан, це нормальний дохід єпископа РПЦ. Гроші збирає паства як пожертви або оплату релігійної продукції типу свічок, ікон, релігійної літератури. Півтора мільйона приходили єпископу на картку, а скільки грошей архієреї отримують в конвертах не знає ніхто.

Нагадаємо, раніше у квартирі єпископа Череповецького і Білозерського РПЦ Флавіана у Санкт-Петербурзі співробітники ФСБ знайшли нарколабораторію і готову продукцію.

На робочому місці Флавіана правоохоронці також провели обшук у межах кримінальної справи про шахрайство в особливо великих розмірах. Згодом єпископ Флавіан утік з Росії.

ПЦУ отримала Томос про автокефалію у січні 2019 року. Після цього Константинополь став вважати Православну церкву України єдиною визнаною правонаступницею Київської митрополії, яка існувала в складі Вселенського патріархату з 10 століття.

Станом на жовтень 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.

Поки відмовились визнавати ПЦУ залежні від Москви Антиохійський патріархат, Православна церква Чеських і Словацьких земель, Польська православна церква, а також союзна РПЦ Сербська церква. Інші церкви займають вичікувальну позицію.

З 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

РПЦ не визнає рішення Вселенського патріархату та розірвала канонічне спілкування з Фанаром та церквами, які визнали ПЦУ.