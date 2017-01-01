Прокуратура встановлює причетних до незаконних археологічних робіт в анексованому Криму

Впродовж 2014-2017 років Міністерство культури РФ надавало дозволи на право проведення археологічних робіт в окупованому Криму

Прокуратура звинувачує Росію в порушенні закону через проведення робіт по виявленню та вивченню об’єктів археологічної спадщини на території анексованого Криму. Про це повідомили у прокуратурі АРК. Наразі прокуратура здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за фактом надання впродовж 2014-2017 років Міністерством



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Впродовж 2014-2017 років Міністерство культури РФ надавало дозволи на право проведення археологічних робіт в окупованому Криму

Прокуратура звинувачує Росію в порушенні закону через проведення робіт по виявленню та вивченню об’єктів археологічної спадщини на території анексованого Криму.

Про це повідомили у прокуратурі АРК.

Наразі прокуратура здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за фактом надання впродовж 2014-2017 років Міністерством культури РФ дозволів на право проведення археологічних робіт.

Зазначається, що протягом досудового слідства вживаються заходи направлені на встановлення причетних до:

— знищення археологічних об’єктів античного Городища Артезіан у процесі видобутку піску на території Кримського півострова. Під загрозою знаходяться 450 квадратних метрів некрополя з античними гробницями та уламками античної кераміки перших століть нашої ери, а також 20 курганів;

— проведення незаконних земляних та інженерно-геологічних робіт, а саме буріння скали, на якій розташовується пам’ятка архітектури національного значення Палац «Ластівчине гніздо» (охоронний № 1218). Зазначені роботи несуть загрозу нищення пам’ятки;

— проведення незаконних археологічних робіт, в процесі яких було знайдено античне місто, ймовірно Тамірака;

— проведення незаконних археологічних робіт, в процесі яких на території Генуезької фортеці, м. Судак, що знаходиться на тимчасово окупованій території півострова Крим, де був знайдений храмовий комплекс XIII-XV ст., в тому числі 500 одиниць архітектурних деталей та 1500 фрагментів будівельної черепиці;

— проведення масштабних незаконних робіт на пам’ятці національного значення «Ханський палац» (охоронний № 285), що знаходиться на тимчасово окупованій території півострова Крим.

Прокуратура також долучила відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного захоплення 32 об’єктів нерухомості Ханського палацу в місті Бахчисарай, що входить до складу Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника.