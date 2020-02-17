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    Прокуратура задокументувала черговий факт постачання Росією озброєння на територію Луганщини (фото)

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    Прокуратура задокументувала черговий факт постачання Росією озброєння на територію Луганщини (фото)

    У районі смт Станиця Луганська під час розмінування території виявили російський боєприпас

    Під час робіт з розмінування поблизу ділянки розведення військ в районі Станиця Луганська виявлено військовий засіб ураження російського виробництва. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області.

    «Так, під час робіт з розмінування поблизу ділянки розведення військ у районі смт Станиця Луганська виявлено військовий засіб ураження виробництва Російської Федерації 2003 року – термобаричний заряд ТБГ-7В від РПГ-7В. Вказаний боєприпас не виготовляється в Україні, не перебуває на озброєнні Збройних Сил України і використовується виключно армією РФ», - йдеться у повідомленні.

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    За версією слідства, засоби ураження такого типу застосовуються представниками незаконних збройних формувань, контрольованих РФ, і окупаційної адміністрації РФ у Луганській області для здійснення військової агресії проти Збройних Сил України.

    «Здобуті речові докази долучені до матеріалів кримінального провадження за ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни), ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України. У подальшому вони передаватимуться до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду з метою доведення причетності РФ у збройному конфлікті на території нашої держави», - зазначається у повідомленні.

    прокуратура Луганщина розмінування Операція Об’єднаних сил озброєння
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