Сапери знайшли на Донбасі ціле поле «чорних вдів»



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Міна ПМН-2, яку військові називають «чорною вдовою», не має механізму самоліквідації та механізму переводу з бойового положення у безпечне

Було знайдено 240 протипіхотних мін зразка ПМН-2, які були встановлені на площі 60м2, тобто зі щільністю по 4 міни на 1 метр

Російські окупаційні війська встановили мінні пастки для комунальників та місцевих жителів біля дороги загального призначення в районі населеного пункту Оріхове.

Про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання Північ.

«В оперативно-тактичному угруповання Північ продовжується робота з розмінування територій у районах відповідальності поблизу населених пунктів. Так, групою розмінування, під час здійснення чергової інженерної розвідки поблизу населеного пункту Оріхове, поруч із присадибними ділянками місцевих жителів та дорогою загального призначення, де постійно відбувається рух цивільного транспорту, було виявлено замінований район», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час детального огляду території знайдено 240 протипіхотних мін зразка ПМН-2, які були встановлені на площі 60м2, тобто зі щільністю по 4 міни на 1 метр. Окупанти навмисно створили непрохідну зону поблизу дороги саме на ділянці, де прокладені комунікаційні вузли.

Міна ПМН-2, яку військові називають «чорною вдовою», не має механізму самоліквідації та механізму переводу з бойового положення у безпечне.

За інформацією саперів, з огляду на стан мінного загородження та стан зовнішнього трав'яного покриву, встановлене воно було ще влітку.

«Дивом ніхто з мирного населення не отримав ушкоджень і не зазнав травмувань адже щільність розташування мін, а це 30 сантиметрів одна від одної, не залишили б жодного шансу людині. Такі міни спрацьовують при зусиллі натиску від 8 до 25 кг. І можуть спрацювати навіть для маленької дитини. Зазвичай постраждалому відриває стопу, можливі пошкодження іншої ноги і опіки тіла», - інформують в пресслужбі.

Як зазначається, групою інженерної розвідки мінні загородження були виявлені вчасно і ніхто із цивільних жителів не постраждав. Нині в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання триває робота груп розмінування для виявлення та вилучення вибухонебезпечних предметів.

ПМН-2 - протипіхотна фугасна міна натискної дії. Виготовлялась в СРСР і донедавна в Росії на Брянському хімічному заводі та на заводі імені Чапаєва в Чебоксарах. ПМН-2 заборонена Оттавською конвенцією 1997 року, підписаною, ратифікованою і виконаною в Україні. З 2005 року у Збройних силах України відсутні міни цього зразка. Росія до Оттавської конвенції не приєдналася й не зняла їх з озброєння.