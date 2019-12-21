За рік на Донбасі розмінували понад 250 гектарів



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Після закінчення робіт з очищення територій, група зовнішнього контролю якості розмінування ЗСУ провела інспектування цих ділянок для підтвердження їх відповідності до міжнародних норм

Завдяки фінансовій підтримці урядів 10 країн на звільнених територіях Донецької та Луганської областей здійснено гуманітарне розмінування 36 ділянок загальною площею понад 250,7 га.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«У 2019 році для проведення зовнішнього контролю якості розмінування, для подальшої передачі місцевим органам самоврядування, було заплановано 27 очищених ділянок загальною площею 228 га. Завдяки фінансовій підтримці урядів США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Фінляндії, Бельгії, Швейцарії, Чеської Республіки груп розмінування HALO Trust та FSD і чітко скоординованій злагодженій роботі, до кінця 2019 року вдалось здійснити очистку від вибухонебезпечних предметів 36 ділянок загальною площею понад 250,7 га (31 ділянка – HALO Trust та 5 ділянок – FSD)», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, після закінчення робіт з очищення територій, група зовнішнього контролю якості розмінування ЗСУ провела інспектування цих ділянок для підтвердження їх відповідності до міжнародних норм та національних стандартів протимінної діяльності. На сьогодні вже 24 ділянки площею 164 га передані місцевим органам самоврядування для користування за призначенням.

У Міноборони також повідомили, що завдяки проведеній роботі, громади продовжують отримувати доступ до своєї землі, що була забруднена мінами та вибухонебезпечними залишками війни.

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