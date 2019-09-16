Прокурор Херсонської області подав у відставку



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Віталій Тригубенко подав у відставку

Тригубенко був призначений на посаду 30 червня 2016 року

Обласний прокурор Херсонщини Віталій Тригубенко написав заяву на звільнення.

Про це повідомляє агентство «Мост» з посиланням на джерело в прокуратурі.

Заява, за словами співрозмовника, написана «за власним бажанням».

Тригубенко був призначений на посаду 30 червня 2016 року. Рідний брат прокурора Сергій Тригубенко був народним депутатом України.

До призначення у Херсон, Віталій Тригубенко був начальником управління Генпрокуратури з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим.

Зазначимо, що сьогодні головний військовий прокурор скасував рішення свого попередника, яке засекречувало декларації військових прокурорів.

Нагадаємо, 10 вересня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №1032 про реформу прокуратури, яким засновується Офіс генпрокурора замість Генеральної прокуратури України.

Пропонується зменшити максимальну кількість співробітників прокуратури з 15 тис. до 10 тис., надати генпрокурору повноваження затверджувати стратегію розвитку прокуратури, систему оцінки якості роботи прокурорів, порядок вимірювання і регулювання навантаження на прокурорів, розгляду звернень.