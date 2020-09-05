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    Прокурор Хмельницької області помер від коронавірусу

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    <p>В Офісі генерального прокурора повідомили, що Олега Синишина &laquo;забрала тяжка хвороба&raquo;</p> - Прокурор Хмельницької області помер від коронавірусу

    В Офісі генерального прокурора повідомили, що Олега Синишина «забрала тяжка хвороба»

    На період госпіталізації в 43-річного прокурора був стан середньої важкості

    Прокурор Хмельницької області Олег Синишин помер від ускладнень, спричинених Covid-19.

    Про це повідомляє хмельницьке видання «Є».

    Зазначається, що Олег Синишин помер близько 20 години вечора сьогодні, 5 вересня.

    За інформацією ЗМІ, за декілька днів до цього, прокурора госпіталізували до Хмельницької інфекційної лікарні із коронавірусною інфекцією, а близько 10 особам, які значилися контактними, зробили ПЛР-тести.

    За даними видання, на період госпіталізації в Олега Синишина був стан середньої важкості. У нього виявили ще супутні захворювання, які й ускладнили стан здоров'я.  

    Натомість в Офісі генерального прокурора повідомили, що Олега Синишина «забрала тяжка хвороба».

    Олег Синишин очолював прокуратуру Хмельницької області з 2014 року. 21 вересня цього року йому мало б виповнитися 44 роки. У нього залишилася дружина і син. 

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    Нагадаємо, станом на ранок 5 вересня в Україні зафіксовано 2 836 нових випадків коронавірусу, це на 113 випадків більше, ніж минулої доби (2 723).

    Хмельниччина Офіс Генерального прокурора смерть прокурор коронавірус
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