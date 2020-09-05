Прокурор Хмельницької області помер від коронавірусу
В Офісі генерального прокурора повідомили, що Олега Синишина «забрала тяжка хвороба»
На період госпіталізації в 43-річного прокурора був стан середньої важкості
Прокурор Хмельницької області Олег Синишин помер від ускладнень, спричинених Covid-19.
Про це повідомляє хмельницьке видання «Є».
Зазначається, що Олег Синишин помер близько 20 години вечора сьогодні, 5 вересня.
За інформацією ЗМІ, за декілька днів до цього, прокурора госпіталізували до Хмельницької інфекційної лікарні із коронавірусною інфекцією, а близько 10 особам, які значилися контактними, зробили ПЛР-тести.
За даними видання, на період госпіталізації в Олега Синишина був стан середньої важкості. У нього виявили ще супутні захворювання, які й ускладнили стан здоров'я.
Натомість в Офісі генерального прокурора повідомили, що Олега Синишина «забрала тяжка хвороба».
Олег Синишин очолював прокуратуру Хмельницької області з 2014 року. 21 вересня цього року йому мало б виповнитися 44 роки. У нього залишилася дружина і син.
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Нагадаємо, станом на ранок 5 вересня в Україні зафіксовано 2 836 нових випадків коронавірусу, це на 113 випадків більше, ніж минулої доби (2 723).