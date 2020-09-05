Мер Умані розповів про ситуацію з коронавірусом у хасидів



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Напередодні в Умані зафіксували шість випадків коронавірусу серед паломників

У хворих паломників було «велике коло контактних осіб»

Паломники-хасиди, у яких в Умані виявили Covid-19, контактували з багатьма людьми.

Про це заявив міський голова Умані Олександр Цебрій в інтерв'ю Lb.ua.

«Точна кількість людей (які приїхали до Умані до заборони на в'їзд іноземцям, - ред.) не знає ніхто, на жаль... Я категорично наполягаю на тому, щоб був єдиний центр комунікації серед паломників-хасидів на території міста, щоб вони працювали з органами місцевого самоврядування та мали всю необхідну інформацію», – заявив він.

За словами Цебрія, напередодні в Умані зафіксували шість випадків коронавірусу серед паломників. Коронавірусна хвороба в них протікала безсимптомно. Він заявив, що у хворих було «велике коло контактних осіб».

Міський голова наполягає, що усі іноземці з країн «червоної» зони, які вже приїхали в Умань, мають зробити тести на коронавірус.

Як повідомлялося 3 вересня, влада Умані встановить п’ять пунктів контролю за карантином на час паломництва хасидів.

Нагадаємо, також міський голова Умані хоче, щоб хасиди робили тести на коронавірус. За словами Цебрія, необхідність таких заходів він обговорив з головним рабином України.

Також повідомлялося, в Умані понад 500 правоохоронців працюватимуть під час святкування єврейського нового року.

Коронавірус в Україні

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Як відомо, Україна прийняла рішення обмежити паломництво хасидів до Умані на свято Рош-га-Шана в поточному році через пандемію коронавірусу.