В українській армії за добу виявили 50 випадків коронавірусу



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Станом на 10.00 05 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 618 осіб

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 32 військовослужбовця

Станом на ранок 5 вересня в Збройних Силах України на Covid-19 хворіє 618 осіб, за останню добу виявлено 50 нових випадків.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

«Станом на 10.00 05 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 618 осіб. Всього за час пандемії одужало 1286 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 570 осіб. За минулу добу зареєстровано 50 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19», – йдеться у повідомленні.

На лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває 18 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 32 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Коронавірус в Україні

Всього 133787

Хворіють 69327

Одужали 61649

Померли 2811

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Нагадаємо, станом на ранок 5 вересня в Україні зафіксовано 2 836 нових випадків коронавірусу, це на 113 випадків більше, ніж минулої доби (2 723).

Одужали – 1 036 (вчора 937), померли – 50 (вчора 51).

Загалом одужали 61 649 осіб, летальних випадків – 2 811.

У Києві виявлено хворих 315 осіб (вчора 319). Також 172 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 162) і 195 – на Львівщині (вчора 196), 380 – на Харківщині (вчора 371), 166 – в Івано-Франківській (вчора 160), Одеська область – 222 випадки.