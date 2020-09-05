У школі на Вінниччині спалах коронавірусу



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Частина учнів Павлівської загальноосвітньої школи тимчасово переходить на дистанційне навчання

З початку наступного тижня середні та старші класи школи переведуть на дистанційне навчання

Частина учнів Павлівської загальноосвітньої школи тимчасово переходить на дистанційне навчання.

Про це повідомляє «Калинівка city» з посиланням на Павлівського сільського голову Віктора Кособуцького.

«Ми ухвалили рішення не розпочинати навчання у п’ятницю, адже різко погіршилась епідеміологічна ситуація. Двоє вчителів школи лікуються від Covid-19, ще у двох хворобу підтвердили впродовж останньої доби, а у сімох спостерігається висока температура, є ознаки гострої респіраторної інфекції і підозра на коронавірусну інфекцію», – повідомив Кособуцький.

З початку наступного тижня середні та старші класи Павлівської загальноосвітньої школи переведуть на дистанційне навчання до 11 вересня.

Оскільки учні молодших класів не контактують з вчителями старшої школи і ніхто з вчителів молодших класів не захворів, то вони поки навчатимуться у звичайному режимі.

За минулу добу на Вінниччині коронавірус діагностували 55 особам. Усього в області вже 4324 інфікованих.

Коронавірус в Україні

Всього 133787

Хворіють 69327

Одужали 61649

Померли 2811

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Нагадаємо, станом на ранок 5 вересня в Україні зафіксовано 2 836 нових випадків коронавірусу, це на 113 випадків більше, ніж минулої доби (2 723).

Одужали – 1 036 (вчора 937), померли – 50 (вчора 51).

Загалом одужали 61 649 осіб, летальних випадків – 2 811.

У Києві виявлено хворих 315 осіб (вчора 319). Також 172 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 162) і 195 – на Львівщині (вчора 196), 380 – на Харківщині (вчора 371), 166 – в Івано-Франківській (вчора 160), Одеська область – 222 випадки.