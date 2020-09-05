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    Здоров'я

    Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу захворіло 2 836 людей

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    <p>Станом на ранок в Україні померло 50 людей</p> - Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу захворіло 2 836 людей

    Станом на ранок в Україні померло 50 людей

    Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні зафіксовано летальних випадків – 2 811

    Станом на ранок 5 вересня в Україні зафіксовано 2 836 нових випадків коронавірусу, це на 113 випадків менше, ніж учора (2 723).

    Одужали – 1 036 (вчора 937), померли – 50 (вчора 51).

    Загалом одужали 61 649 осіб, летальних випадків – 2 811.

    У Києві виявлено хворих 315 осіб (вчора 319). Також 172 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 162) і 195 – на Львівщині (вчора 196), 380 – на Харківщині (вчора 371), 166 – в Івано-Франківській (вчора 160), Одеська область – 222 випадки.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      130951
    • Хворіють
      67577
    • Одужали
      60613
    • Померли
      2761

    Як повідомлялося, 4 вересня в Україні стався новий спалах коронавірусу, заразились 2723 людини. Найбільше нових хворих зафіксовано в Харківській області, Києві, Одеській та Львівській областях. Також відомо, що 937 пацієнтів вчора одужали, а 51 – помер від ускладнень.

    Зазначимо, що днем раніше в Україні протягом доби було виявлено 2 430 нових хворих. Крім того, за позаминулу добу померли 54 людини і це є новим антирекордом по смертельним випадкам.

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