Пропагандисти Кремля зманіпулювали «конопляним» роликом Садового (відео)



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На прокремлівському каналі «Росія 1» «взяли у роботу» ролик мера Львова, де він популяризує та агітує за конопляну олію українського виробництва

У одній із пропагандистських передач на прокремлівському телеканалі «Росія 1» «взяли у роботу» ролик мера Львова та лідера «Самопомочі» Андрія Садового, де він популяризує та агітує за конопляну олію українського виробництва, пише «24 канал».

Пропагандистів дуже здивував такий крок з боку львівського мера та вони вирішили його висміяти. Зокрема, ведучий сказав, що в Україні «з’їхали з глузду».

«Якщо дивитися на логіку Львівського регіону, то вони, мабуть, вже давно вживають конопляне масло», – додав журналіст-утікач Юрій Кот.

Зауважимо, що під час Євромайдану Юрій Кот був спікером на агітаційних концертах «Партії регіонів», однак утік після «Революції Гідності» до Росії та сьогодні активно у російському ефірі підтримує антиукраїнську пропаганду Кремля.

Скріншот з відео прокремлівського каналу «Росія 1»

Крім того, пропагандисти зманіпулювали й тлом ролику. За їхніми словами, Садовий позує на полі, де дуже багато коноплі, і її чомусь не викосив наркоконтроль.

«Я знаю, що багато хто з українських політиків вживає… олію з коноплі. Вона – лікувальна як засіб проти стресу. До речі, не тільки проти стресу – хто має зайву вагу або хто має підвищений рівень холестерину. Також така олія є багатою на антиоксиданти. Тому запрошую не стидатися, а кожного дня вживати олію з коноплі. Це дуже корисно – наш український продукт. Підтримай українське»,– сказав Садовий у ролику.