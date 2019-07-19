Садовий «пройшовся» по коноплі



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Міський голова Львова зазначив, що їздив у Глухів підтримати мера Мішеля Терещенка

За словами Садового, як нормальний український політик тепер має фотографію серед конопель

Міський голова Львова зняв відео на плантаціях технічних конопель (легальних!) в Глухівському районі на Сумщині. Відео Садовий опублікував на своїй сторінці у Facebook із закликом: «Підтримуйте українське!»

За словами Садового, як нормальний український політик тепер має фотографію серед конопель.

«Я знаю, що багато українських політиків вживають олію з конопель. Вона лікувальна, як засіб проти стресу, тому закликаю всіх щодня вживати олію з коноплі. Глухівські єдині нормальні коноплі», - закликав Садовий.

Садовий зазначив, що їздив у Глухів «підтримати мера Мішеля Терещенка, який на мажоритарному окрузі від «Самопомочі» б‘ється з адептом «русского міра» Деркачем».