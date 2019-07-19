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    Суспільство

    Садовий «пройшовся» по коноплі

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    Міський голова Львова зазначив, що їздив у Глухів підтримати мера Мішеля Терещенка - Садовий «пройшовся» по коноплі
    Міський голова Львова зазначив, що їздив у Глухів підтримати мера Мішеля Терещенка

    За словами Садового, як нормальний український політик тепер має фотографію серед конопель

    Міський голова Львова зняв відео на плантаціях технічних конопель (легальних!) в Глухівському районі на Сумщині. Відео Садовий опублікував на своїй сторінці у Facebook із закликом: «Підтримуйте українське!»

    За словами Садового, як нормальний український політик тепер має фотографію серед конопель.

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    «Я знаю, що багато українських політиків вживають олію з конопель. Вона лікувальна, як засіб проти стресу, тому закликаю всіх щодня вживати олію з коноплі. Глухівські єдині нормальні коноплі», - закликав Садовий.  

    Садовий зазначив, що їздив у Глухів «підтримати мера Мішеля Терещенка, який на мажоритарному окрузі від «Самопомочі» б‘ється з адептом «русского міра» Деркачем».

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