Синютка: Розслідування СБУ і прокуратури щодо львівського сміття треба починати з кабінету Садового



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Ексочільник Львівської облдержадміністрації вважає, що всі питання по сміттю Садовий може задавати одній людині

Снютка наголосив, що «криза із вивезенням й утилізацією львівського сміття – це відповідальність виключно Андрія Садового»

Коли хочеться дуже «вислужитись» перед новою владою і одночасно зняти з себе всю відповідальність за неналежне виконання власних посадових обов’язків, найкращий спосіб, який мер Львова Андрій Садовий запозичив у колишніх «регіоналів» – звинуватити у всьому «попередників».

Про це заявив ексочільник Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка в коментарі «Главкому».

Снютка наголосив, що «криза із вивезенням й утилізацією львівського сміття – це відповідальність виключно Андрія Садового».

«Андрій Іванович вже 13 років керує Львовом. За всі ці роки у нього була можливість вирішити всі нагальні проблеми міста: не лише з вивезенням сміття, а й забруднення навколишнього середовища, міського транспорту тощо, - відзначає Олег Синютка. - Але пан Садовий дуже хоче бути політиком – і замість того, щоб вирішувати повсякденні проблеми львів’ян, він то будує партію, то бере участь у політичних інтригах, то будує якість новітні політичні альянси. Причому, спочатку співпрацює з кожною діючою владою, а потім для підтримки власного рейтингу «йде в опозицію». Переконаний, що через певний час нова адміністрація, яку сьогодні представив Зеленський, скоро стане винною у всіх його проблемах».

«Тому всі питання по сміттю Садовий може задавати одній людині. Самому собі. І тому все розслідування СБУ, прокуратури повинно початися з кабінету мера Львова», - відзначив Синютка.

Як відомо, у своєму виступі на представленні президентом Володимиром Зеленським нового голови Львівської ОДА мер Львова Андрій Садовий зазначив, що хотів би реального розслідування «сміттєвої блокади» Львова і покарання винних.

При цьому глава Офісу президента Андрій Богдан зазначив, що «Служба безпеки може і повинна ефективно розслідувати, хто давав команду, кому, як виконували, як блокували, які були задіяні підрозділи і відповідні посадові особи».