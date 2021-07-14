Протести на Кіровоградщині: гіpники пеpекpили дві дороги деpжавного значення (фото)

Колектив вимагає негайного погашення заборгованості по заробітній платі від керівництва «Східного гірничо-збагачувального комбінату»

У Кіровоградській області гіpники уpанових шахт пеpекpили дві дороги деpжавного значення – М-30 Стpий – Ізваpине біля селища Смоліне, Н-23 Кpопивницький – Кpивий Pіг – Запоpіжжя біля селища Покpовське. Про це розповіла заступниця начальника служби автомобільних доріг в області Жанна Петрович, повідомляє «Cуспільне».

15 червня працівники трьох урановидобувних шахт області – оголосили про безстрокову акцію протесту. Перекривали дорогу в Кропивницькому районі. Серед вимог – своєчасна виплата зарплати і державне фінансування підприємства.

За словами голови незалежної профспілки працівників Інгульської шахти Дмитра Бондарєва, 13 липня гірники зустрічалися з генеральним директором шахти, після чого вирішили продовжувати акцію протесту. «Колектив вимагає негайного погашення заборгованості по заробітній платі від керівництва «Східного гірничо-збагачувального комбінату». До 16 липня невідкладно вирішити питання підтримки держави і надходження додаткових грошей в розмірі 600 мільйонів гривень для стабільної роботи підприємства».

Тим часом, під стінами парламенту триває масова акція протесту ветеранів силових структур. Вони вимагають невідкладного перерахунку пенсій.

Між ветеранами та поліцейськими відбулися сутички.