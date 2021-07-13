На Кіровоградщині град побив урожай (фото)

Негода зруйнувала врожай на городі

Учора в Устинівці Кропивницького району (Кіровоградська область) випав великий град. Про це інформує Кіровоградська Правда в Facebook.

Негода зруйнувала врожай на городі.

«Був такий момент, що не було видно нi неба, нi дерев. Ми зрозумiли, що таке стихiя», – розповідають місцеві жителі.

Анна Круль та Валентин Йосипчук зафіксували величезні градини, розміром з перепелине яйце.

Нагадаємо, у Закарпатській області пройшла сильна злива з градом.

Також на Харківщині через зливу затопило села, також у деяких районах випав град.

Додамо, що на Херсон налетіла сильна злива і потужний град. Вулиці Херсона швидко перетворилися на бурливі річки, а услід за зливою посипався град. Злива була нетривалою, зі штормовим вітром, вулиці затопило в східній частині міста, а саме Антонівку й Кіндійку. У Корабелі також пройшла злива, а згодом град.

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