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    На Кіровоградщині град побив урожай (фото)

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    Місцеві жителі сфотографували град, розміром з перепелине яйце - На Кіровоградщині град побив урожай (фото)
    Місцеві жителі сфотографували град, розміром з перепелине яйце
    Фото з відкритих джерел

    Негода зруйнувала врожай на городі

    Учора в Устинівці Кропивницького району (Кіровоградська область) випав великий град. Про це інформує Кіровоградська Правда в Facebook.

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    На Кіровоградщині град побив урожай (фото)
    На Кіровоградщині град побив урожай (фото)
    На Кіровоградщині град побив урожай (фото)
    На Кіровоградщині град побив урожай (фото)

    Негода зруйнувала врожай на городі.

    «Був такий момент, що не було видно нi неба, нi дерев. Ми зрозумiли, що таке стихiя», – розповідають місцеві жителі.

    Анна Круль та Валентин Йосипчук зафіксували величезні градини, розміром з перепелине яйце.

    Нагадаємо, у Закарпатській області пройшла сильна злива з градом.

    Також на Харківщині через зливу затопило села, також у деяких районах випав град.

    Додамо, що на Херсон налетіла сильна злива і потужний град. Вулиці Херсона швидко перетворилися на бурливі річки, а услід за зливою посипався град. Злива була нетривалою, зі штормовим вітром, вулиці затопило в східній частині міста, а саме Антонівку й Кіндійку. У Корабелі також пройшла злива, а згодом град.

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    Теги: Кіровоградщина негода дощ
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    На Кіровоградщині град побив урожай (фото)