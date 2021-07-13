На Кіровоградщині град побив урожай (фото)
Негода зруйнувала врожай на городі
Учора в Устинівці Кропивницького району (Кіровоградська область) випав великий град. Про це інформує Кіровоградська Правда в Facebook.
Негода зруйнувала врожай на городі.
«Був такий момент, що не було видно нi неба, нi дерев. Ми зрозумiли, що таке стихiя», – розповідають місцеві жителі.
Анна Круль та Валентин Йосипчук зафіксували величезні градини, розміром з перепелине яйце.
Нагадаємо, у Закарпатській області пройшла сильна злива з градом.
Також на Харківщині через зливу затопило села, також у деяких районах випав град.
Додамо, що на Херсон налетіла сильна злива і потужний град. Вулиці Херсона швидко перетворилися на бурливі річки, а услід за зливою посипався град. Злива була нетривалою, зі штормовим вітром, вулиці затопило в східній частині міста, а саме Антонівку й Кіндійку. У Корабелі також пройшла злива, а згодом град.