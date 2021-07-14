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    Силовики-ветерани взяли штурмом Верховну Раду (відео)

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    Протестувальники зібралися біля Верховної Ради зранку 14 липня - Силовики-ветерани взяли штурмом Верховну Раду (відео)
    Протестувальники зібралися біля Верховної Ради зранку 14 липня
    Фото: РБК-Україна

    Під Радою сталися сутички між ветеранами-силовиками та поліцією

    Під стінами парламенту триває масова акція протесту ветеранів силових структур. Вони вимагають невідкладного перерахунку пенсій.

    Між ветеранами та поліцейськими відбулися сутички.

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    Силовики-ветерани взяли штурмом Верховну Раду (відео)
    Силовики-ветерани взяли штурмом Верховну Раду (відео)
    Силовики-ветерани взяли штурмом Верховну Раду (відео)
    Силовики-ветерани взяли штурмом Верховну Раду (відео)
    Силовики-ветерани взяли штурмом Верховну Раду (відео)
    Силовики-ветерани взяли штурмом Верховну Раду (відео)
    Силовики-ветерани взяли штурмом Верховну Раду (відео)
    Силовики-ветерани взяли штурмом Верховну Раду (відео)
    Силовики-ветерани взяли штурмом Верховну Раду (відео)
    Силовики-ветерани взяли штурмом Верховну Раду (відео)
    Силовики-ветерани взяли штурмом Верховну Раду (відео)

    Учасники акції хотіли, аби до них вийшов спікер парламенту Дмитро Разумков. Цього не сталося тож вони прорвали паркан й прорвалися до Ради.

    На відео видно, як одного з правоохоронців потягнули в натовп. Поліція діалогу створила коридор й намагається не впускати мітингувальників в будівлю парламенту.

    Теги: пенсіонери Верховна Рада Київ акція протест поліція Дмитро Разумков парламент
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    Силовики-ветерани взяли штурмом Верховну Раду (відео)