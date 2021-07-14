Силовики-ветерани взяли штурмом Верховну Раду (відео)

Під Радою сталися сутички між ветеранами-силовиками та поліцією

Під стінами парламенту триває масова акція протесту ветеранів силових структур. Вони вимагають невідкладного перерахунку пенсій.

Між ветеранами та поліцейськими відбулися сутички.

Учасники акції хотіли, аби до них вийшов спікер парламенту Дмитро Разумков. Цього не сталося тож вони прорвали паркан й прорвалися до Ради.

На відео видно, як одного з правоохоронців потягнули в натовп. Поліція діалогу створила коридор й намагається не впускати мітингувальників в будівлю парламенту.