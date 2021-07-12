Прем’єр Грузії звинуватив Саакашвілі у підготовці заворушень

Прем'єр-міністр Грузії назвав події останніх днів у Тбілісі невдалою «змовою антидержавних і антицерковних сил»

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі вважає, що громадські активісти, які 5 липня планували провести у Тбілісі Марш гідності, пов'язані з експрезидентом країни Михайлом Саакашвілі. Про це Гарібашвілі заявив на засіданні уряду, пише «Ехо Кавказу».

Прем'єр Грузії назвав події останніх днів у Тбілісі невдалою «змовою антидержавних і антицерковних сил».

«Було заплановано повномасштабне громадянське протистояння, до якого мали залучити поліцейські сили. Вони хотіли, щоб держава використовувала силу проти людей і громадян. Звичайно, ми змогли цього уникнути, ми заздалегідь оцінили ці ризики», – зазначив Гарібашвілі.

У зв'язках з Михайлом Саакашвілі прем'єр звинуватив і журналістів, які напередодні, на проспекті Руставелі, вимагали його відставки.

«Давайте прямо скажемо, що опозиційними телекомпаніями – «Мтаварі», ТВ «Пірвелі», «Формула» керують Саакашвілі і його вкрадені фінанси», – додав політик.

Говорячи про смерть телеоператора Лексо Лашкарава, Гарібашвілі сказав, що всіх осіб, які брали участь у насильстві, буде покарано. За його словами, смерть будь-якої людини – трагедія, з якої б причини вона не сталася.

«Ми бачили, що цю трагедію вони намагалися використовувати для досягнення своїх політичних цілей. Що може бути більш аморальним, ніж спроба досягнення власних політичних цілей через трагедію померлої людини. Звичайно, з якої б причини не помер Лексо Лашкарава, всі винні будуть суворо покарані, поліція вже заарештувала чотирьох осіб. Будь-яке насильство неприпустиме. Ми засуджуємо і завжди засуджуватимемо це, ми попередимо будь-яке насильство у країні», – заявив Гарібашвілі.

Нагадаємо, напередодні ввечері у столиці Грузії Тбілісі мітингувальники вимагали, щоб уряд Грузії на чолі з Іраклієм Гарібашвілі пішов у відставку до ранку 12 липня.

Незадовго до початку акції більше 70-и ЗМІ поширили спільну заяву, в якій було підкреслено, що випадки порушення прав журналістів «наблизилися до критичної межі». Вони просять дипломатів та міжнародні організації відреагувати на факти тиску та переслідування на журналістів 5 липня.

Як відомо, у неділю в Тбілісі у власній квартирі був знайдений мертвим телеоператор телекомпанії «Пірвелі» Лексо Лашкарава, якого жорстоко побили під час висвітлення заворушень в Тбілісі 5 липня.

Лашкарава побили, коли він висвітлював заворушення у зв’язку з проведенням акції протесту через проведення маршу на підтримку ЛГБТ-спільноти. Противники ЛГБТ напали на нього недалеко від парламенту Грузії.

За даними МВС Грузії, тоді постраждали більше 50 журналістів