  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Вишні на трасі. На Київщині люди посадили дерева у вибоїнах (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Скріншот із відео - Вишні на трасі. На Київщині люди посадили дерева у вибоїнах (відео)
    Скріншот із відео

    Місцеві мешканці сподіваються так домогтися ремонту дороги

    Жителі Київської області «поремонтували» собі трасу. У селі Селище вони засипали ями ґрунтом і висадили у них саджанці вишні.

    Так вирішили привернути увагу до розбитих доріг. Як пише «Обозреватель», люди неодноразово зверталися до місцевої ради із проханням відремонтувати дорогу, однак поки без толку.

    «Я думаю, що поки ями залатають, вишеньки дозріють», – висловився автор відеоролика.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кабміні визначили шість напрямків, які планують побудувати та запустити за приватні інвестиції.

    Читайте також:
    Теги: Київ дороги інвестиції гроші будівництво українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вишні на трасі. На Київщині люди посадили дерева у вибоїнах (відео)