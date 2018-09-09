Протести в Росії: затримано близько 900 осіб



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Затримання одного із протестувальників

Найбільше затриманих - 354 людини - в Санкт-Петербурз

На протестних акціях в Росії 9 вересня було затримано 839 осіб.

Про це станом на вечір неділі повідомляє «ОВД-Інфо».

Зазначається, що найбільше затриманих - 354 людини - в Санкт-Петербурзі. На другому місці за кількістю затримань Єкатеринбург - 129 осіб.

«ОВД-Інфо» додає, що число затриманих в Санкт-Петербурзі і Єкатеринбурзі насправді значно вище. З цих міст поки надійшли не всі дані.

Нагадаємо, у містах Росії проходять акції протесту проти підвищення пенсійного віку. Демонстрації відбуваються в неділю, 9 вересня, тобто в єдиний день голосування, коли в РФ обирають губернаторів, мерів та депутатів різних рівнів.

Повідомлялося, що у Петербурзі на акції проти пенсійної реформи були затримані 500 осіб.

До слова, Youtube заблокував рекламу Навального про акції проти пенсійної реформи.