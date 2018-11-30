Клімкін анонсував «серйозні санкції» проти РФ через напад на українських моряків



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Санкції проти РФ можуть торкнутися продажу нафти і газу

Міжнародні партнери України підготували декілька пакетів нових санкцій проти Росії через захоплення українських суден та моряків біля Керченської протоки.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Підготовлено кілька пакетів санкцій, дуже серйозних санкцій. Я не можу говорити про всі деталі, але насправді те, що вже і зараз є — працює проти Росії», — заявив глава МЗС.

Він також наголосив, що президент РФ Володимир Путін вже отримав «ляпас», коли президент США Дональд Трамп скасував зустріч з ним.

Як відомо, Київський районний «суд» окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили працівники ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Адвокат Джеміль Темиш повідомив, що заарештованих українських моряків окупанти вивезли в Москву.

Омбудсмен Людмила Денісова попросила Кабмін допомогти родинам захоплених моряків грошима.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

Джерело: Інтерфакс-Україна