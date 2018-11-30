Клімкін анонсував «серйозні санкції» проти РФ через напад на українських моряків
-
Розсилка
Санкції проти РФ можуть торкнутися продажу нафти і газу
Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
«Підготовлено кілька пакетів санкцій, дуже серйозних санкцій. Я не можу говорити про всі деталі, але насправді те, що вже і зараз є — працює проти Росії», — заявив глава МЗС.
Він також наголосив, що президент РФ Володимир Путін вже отримав «ляпас», коли президент США Дональд Трамп скасував зустріч з ним.
Як відомо, Київський районний «суд» окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили працівники ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Адвокат Джеміль Темиш повідомив, що заарештованих українських моряків окупанти вивезли в Москву.
Омбудсмен Людмила Денісова попросила Кабмін допомогти родинам захоплених моряків грошима.
У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.
Джерело: Інтерфакс-Україна