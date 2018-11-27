Адвокат Семедляєв: Полоненим морякам загрожує до 6 років позбавлення волі

Український моряк у російському полоні

Завтра в окупованому Криму продовжать обирати запобіжний захист українцям, яких обвинувачують у «незаконному перетині кордону» РФ

Сьогодні підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя обрав для 12 українських військових моряків запобіжний захід у вигляді тримання під вартою: їх відправлять в Сімферопольське СІЗО на два місяці.

Українців взяли в полон ще 25 листопада. Офіційно повідомлялось про 23 затриманих, з яких, за останньою інформацією, четверо було поранено під час нападу на українські судна російських силовиків.

Захищати моряків у «судах» будуть кримські адвокати, зокрема Едем Семедляєв, який відомий тим, що раніше виступав захисником заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.

«Главком» поцікавився у адвоката Едема Семедляєва, де утримують українських моряків, коли будуть судити решту полонених і чи вдалося забезпечити всіх їх захисниками на російському судилищі.

Едем Семедляєв

Ви захищаєте українських полонених моряків, яких зараз судять в окупованому Криму. Хто до Вас звернувся з цим проханням? До Вас зверталася український омбудсмен Людмила Денисова?

До мене звернулися їхні родичі. З Людмилою Денисовою періодично спілкуємось, але за останні дні вона не виходила з нами на зв’язок. Ми спілкуємося з правозахисниками, тому можливо українські офіційні особи через них інформацію про полонених і отримують.

Хто саме є Вашим підзахисним?

Я захищаю командира буксира «Яни Капу» Олега Мельничука, він утримується в Білогірському ізоляторі тимчасового тримання (ІТТ).

У якому Він стані? Чи потребує медичної допомоги?

Медичної допомоги не потребує, але всі хлопці мають потребу в передачах: їм потрібна їжа, одяг. Їх затримали у військовій формі, у військових черевиках, а це не дуже комфортний одяг. А так як їм обирають запобіжний засіб у вигляді тримання під вартою, тобто вони мінімум два місяці будуть перебувати в СІЗО, то звісно, їм буде важко.

До них можуть потрапити рідні?

Дозвіл на побачення видає слідчий, тому побачення з рідними у СІЗО може відбутись тільки за наявності такого дозволу.

Ваш підзахисний Олег Мельничук вже був на допиті? Проти нього були застосовані тортури?

На допиті він був. Проти нього на допиті силу не застосовували, але було дуже жорстке затримання. Після затримання його не чіпали: ні психологічний, ні фізичний тиск не чинили. На допиті Мельничук заявив, що не визнає своєї вини, так як кордонів Росії не перетинав, і готовий свою позицію відстоювати.

Росіяни опублікували відео, на якому нібито моряки визнають свою провину. Чи не могли б Ви прокоментувати з юридичної точки зору, чи можуть це відео використати проти українців на суді? Чи можуть його долучити до справи?

Я не знаю, яким чином ці відео слідчий буде долучати до матеріалів справи. Бо якщо це був допит, то на ньому я не бачу, принаймні на відео, що при допиті присутній адвокат. А без присутності захисника проводити допит заборонено. Крім того, на записі видно залякані обличчя моряків, як і те, що вони не говорять своїми словами, а зчитують текст або з комп’ютера, або з листочка. Тому я не знаю, як ці відео можна розцінювати як доказ.

Скільки всього українських моряків утримуються російськими силовиками в Криму? Чи всі вони мають адвокатів?

На жаль, точних даних у мене немає: чув цифру і 23, і 24. За моїми даними, 13 осіб забезпечені адвокатами за угодою.

Наскільки розумію, знайти для українців адвоката, який би дійсно був зацікавлений його захищати, у Криму зараз складно?

Ми будемо намагатися забезпечити адвокатами всіх, щоб ніхто з них не залишився без належного захисту. Дозволено, щоб на одного підсудного припадав один адвокат - по два чи три чоловіки одночасно ми не можемо захищати. Звісно, знайти 23 адвокатів для кожного буде складно, але ми над цим працюємо.

Захоплених моряків утримують в одному ІТТ? Чи всі вони в Криму?

Українських моряків розкидали по різним ІТТ Криму. Очевидно, Сімферопольський ізолятор тимчасового тримання переповнений. Тому когось направили в ІТТ Алушти, когось – до Білогорська, можливо і в Сімферополі хтось є.

Була інформація, що нібито когось з них вивезли до Москви, але вона не підтвердилась.

Що відомо про поранених?

Знаю тільки, що вони утримуються в Керчі, і я не впевнений, що хтось з адвокатів туди потрапив до них. Хіба що можливо, пораненим морякам дали адвокатів за призначенням.

Коли відбудеться суд над рештою полонених?

Друге засідання, на якому будуть обирати запобіжний захід решті морякам, відбудеться завтра. Судитимуть в тому числі і мого підзахисного. Що стосується тих українців, які утримуються в Керчі, поки невідомо, коли відбудеться засідання.

В якому статусі судять українських моряків? Чи визнає Росія їх військовополоненими?

Я поки не бачив матеріали справи, тому не знаю. Завтра тільки ознайомлюсь з документами, які має надати слідчий до суду.

В чому звинувачує українських моряків Росія?

Їм закидають незаконний перетин кордону РФ. Це стаття 322 частина третя російського кримінального кодексу. Морякам загрожує до шести років позбавлення волі.

Яна Степанковська, «Главком»