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    Протягом 2017 року економіка України зросла лише на 2% - економіст

    Замість запланованих 3%, Україна показала лише 2% зростання
    У 2017 році Україна отримала лише однин транш від Міжнародного валютного фонду, адже не виконала головну умову – боротьбу з корупцією. Також спостерігається незначне економічне зростання у 2%, та зменшення інфляції. Про це розповів  Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера під час конференції у прес-центрі
    • Вчора, 20:58
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    Замість запланованих 3%, Україна показала лише 2% зростання

    У 2017 році Україна отримала лише однин транш від Міжнародного валютного фонду, адже не виконала головну умову – боротьбу з корупцією. Також спостерігається незначне економічне зростання у 2%, та зменшення інфляції. Про це розповів  Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера під час конференції у прес-центрі «Главкома».

    «В цьому році наша держава лише однин раз отримала кошти від МВФ. Це сталося через те, що Україна не виконала реформаторський порядок денний, в якому найголовніший елемент – боротьба з корупцією. Втрата співпраці з МВФ була пов’язана з тим, що не було вагомих зрушень у боротьбі з корупцією. Також це означає, що у нас переривається фінансова співпраця з Європейськими структурами», - розповідає Устенко

    2017 рік відзначився незначним економічним зростанням у 2%

     «Початковий прогноз економічного зросту на 2017 рік -  3%. Однак блокада на Сході країни вкрала близько 1% від нашого зросту. Замість запланованих 3%,  Україна показала лише 2% зростання», - розповідає Устенко.

    Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера зазначає, що відбувся незначний прогрес у зменшенні інфляції.

    «2014-2016 році інфляція була настільки висока, що споживчі ціни збільшились у 2 рази. Попри те,  що відбулося різке уповільнення інфляції у 2017 році, вона залишається найвищою в Європі», - говорить Устенко.

    Також у 2017 році  відбулося збільшення середньої заробітної плати.

    «Я б звернув увагу на те, що збільшення заробітної плати здійснюється у державному секторі. Це не логічно, оскільки спочатку має відбуватися збільшення зарплатні у приватному секторі. Адже саме він сплачує податки для утримання державного сектору. Це схоже на купівлю лояльності державного сектору на порозі можливих політичних ризиків», - говорить економіст.

    Також спостерігалася відсутність зростання рівня безробіття.

    «Цього не відбулося через інтенсифікацію міграційних процесів. Виведення людей за межі країни пом’якшило можливий соціальний сплеск в Україні», - зазначає  виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера.

    Також пропонуємо переглянути запис прес-конференції:

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