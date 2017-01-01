Протягом 2017 року економіка України зросла лише на 2% - економіст

Замість запланованих 3%, Україна показала лише 2% зростання

У 2017 році Україна отримала лише однин транш від Міжнародного валютного фонду, адже не виконала головну умову – боротьбу з корупцією. Також спостерігається незначне економічне зростання у 2%, та зменшення інфляції. Про це розповів Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера під час конференції у прес-центрі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Замість запланованих 3%, Україна показала лише 2% зростання

У 2017 році Україна отримала лише однин транш від Міжнародного валютного фонду, адже не виконала головну умову – боротьбу з корупцією. Також спостерігається незначне економічне зростання у 2%, та зменшення інфляції. Про це розповів Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера під час конференції у прес-центрі «Главкома».

«В цьому році наша держава лише однин раз отримала кошти від МВФ. Це сталося через те, що Україна не виконала реформаторський порядок денний, в якому найголовніший елемент – боротьба з корупцією. Втрата співпраці з МВФ була пов’язана з тим, що не було вагомих зрушень у боротьбі з корупцією. Також це означає, що у нас переривається фінансова співпраця з Європейськими структурами», - розповідає Устенко

2017 рік відзначився незначним економічним зростанням у 2%

«Початковий прогноз економічного зросту на 2017 рік - 3%. Однак блокада на Сході країни вкрала близько 1% від нашого зросту. Замість запланованих 3%, Україна показала лише 2% зростання», - розповідає Устенко.

Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера зазначає, що відбувся незначний прогрес у зменшенні інфляції.

«2014-2016 році інфляція була настільки висока, що споживчі ціни збільшились у 2 рази. Попри те, що відбулося різке уповільнення інфляції у 2017 році, вона залишається найвищою в Європі», - говорить Устенко.

Також у 2017 році відбулося збільшення середньої заробітної плати.

«Я б звернув увагу на те, що збільшення заробітної плати здійснюється у державному секторі. Це не логічно, оскільки спочатку має відбуватися збільшення зарплатні у приватному секторі. Адже саме він сплачує податки для утримання державного сектору. Це схоже на купівлю лояльності державного сектору на порозі можливих політичних ризиків», - говорить економіст.

Також спостерігалася відсутність зростання рівня безробіття.

«Цього не відбулося через інтенсифікацію міграційних процесів. Виведення людей за межі країни пом’якшило можливий соціальний сплеск в Україні», - зазначає виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера.

Також пропонуємо переглянути запис прес-конференції: