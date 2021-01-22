Протягом 3-5 років Україна значно збільшить видобуток власного газу – прем’єр

Шмигаль заявив, що протягом двох років будуть перші результати від розвідки корисних копалин

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль висловив упевненість, що в найближчі роки Україна колосально збільшить видобуток власного газу. Про це він заявив під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії України до 2030 року, коментуючи нещодавнє підписання восьми угод про розподіл продукції по восьми нафтогазових ділянках.

Шмигаль впевнений, що протягом двох років ми побачимо перші результати від розвідки корисних копалин. «Це понад 10 мільярдів гривень вкладень, згідно з цими восьми угодами. Вже протягом трьох-п’яти років Україна, однозначно переконаний, колосально збільшить видобуток власного газу, що дасть нам, крім економічної та енергетичної незалежності, ще й хороший ресурс для подальшого розвитку і вкладень», – сказав Шмигаль.

Наприкінці минулого року Кабінет міністрів підписав із низкою видобувних компаній оголошення про розподіл продукції по семи нафтогазових ділянках: Берестянський, Іванківський, Бузівський, Балаклійський, Угнівський, Софіївський і Зіньківський.

Уже цього року Міністерство енергетики підписало угоду з приватною компанією «Юкрейн Енерджі Л. Л.С.» про розподіл продукції при видобутку вуглеводнів на Варвинській ділянці в межах Полтавської та Чернігівської областей.

За оцінками експертів, у разі впровадження стимулювальних умов для розробки покладів додатковий видобуток газу становитиме щонайменше 47 млрд куб. м, а інвестиції у галузь – понад 100 млрд грн.