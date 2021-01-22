«Кабінет міністрів кинув нам кістку». На Полтавщині протестують проти тарифів на газ (відео)

Люди не задоволені новини тарифами на газ

Жителі міста Кременчук їхатимуть 25 січня на акцію протесту в Києві

У п’ятницю, 22 січня, у Кременчуці відбувається акція протесту проти нових тарифів на газ. Протестувальники зібралися біля міської ради – мітинг відбувається в мирному руслі.

Люди зазначають, що зменшення ціни на газ від влади не сильно вплине на квитанції, які незабаром отримають прості українці.

«Кабінет міністрів на чолі зі Шмигалем кинули нам кістку – це щодо тарифу по 6,99 за кубометр. Вони в скільки разів підняли нам тариф, десь на 220%, а зараз лише на 21% скидку зробили. І то, лише на два місяці», – зазначили ініціатори протестів.

Активісти додають, що 25 січня збираються на всеукраїнську акцію протесту проти високих комунальних тарифів, яка відбудеться в Києві.

Також протестувальники зазначають, що 26 січня перед сесією Кременчуцької міської ради також прийдуть на мітинг і вимагатимуть підтримати вимоги громади.

Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. Проте згодом в Офісі президента визнали, що ціна на газ знизиться не для всіх громадян.

Нові ціни на блакитне паливо не зупинили активістів. В Україні тривають масові тарифні протести – люди виходять під міські ради та перекривають дороги.

У День народження президента Володимира Зеленського, 25 січня, активісти проведуть акцію протесту проти тарифів на газ та електроенергію «Привітай президента платіжкою».