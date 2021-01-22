  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Тарифні протести. На Буковині перекрили міжнародну трасу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <span>Депутати панують, люди бідують &ndash; кажуть люди</span> - Тарифні протести. На Буковині перекрили міжнародну трасу
    Депутати панують, люди бідують – кажуть люди
    Фото: molbuk.ua

    На Буковині вже другий тиждень поспіль протестують проти високих цін на газ

    У селі Яблунівка Заставнівського району люди перекрили міжнародну трасу М-19. Пізніше повідомили про перекриття цієї ж трасу в місті Кіцмань та національної дороги в селі Берегомет Кіцманського району.

    Пікетувальники вимагають знизити тарифи на комунальні послуги. Про це ІА АСС повідомили в патрульній поліції Чернівецької області.

    У відомстві зазначили, що кілька десятків протестувальників безперервно рухаються пішохідним переходом, не пропускаючи автомобілі.

    Люди тримають плакати із написами: «Газ, як повітря, ціна, як золото», «Банду геть», «Транспортації ні. Депутати панують, люди бідують».

    Через перекриття на всіх напрямках утворилися затори. На місці подій працюють поліцейські, які забезпечують правопорядок під час акції.

    Нагадаємо, 21 січня, вимагали переглянути тарифи на газ та газопостачання на Тернопільщині.  У Херсоні вимагали зниження тарифів на комунальні послуги. Також протести відбулися у Житомирі. 

    У День народження президента Володимира Зеленського, 25 січня, активісти проведуть акцію протесту проти тарифів на газ та електроенергію «Привітай президента платіжкою». 

    Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. Проте згодом в Офісі президента визнали, що ціна на газ знизиться не для всіх громадян.

    Читайте також: Перехід на індивідуальне опалення: порятунок чи загроза?
    Теги: газ тарифи Нафтогаз України комуналка опалення протест
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies