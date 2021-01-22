Тарифні протести. На Буковині перекрили міжнародну трасу

На Буковині вже другий тиждень поспіль протестують проти високих цін на газ

У селі Яблунівка Заставнівського району люди перекрили міжнародну трасу М-19. Пізніше повідомили про перекриття цієї ж трасу в місті Кіцмань та національної дороги в селі Берегомет Кіцманського району.

Пікетувальники вимагають знизити тарифи на комунальні послуги. Про це ІА АСС повідомили в патрульній поліції Чернівецької області.

У відомстві зазначили, що кілька десятків протестувальників безперервно рухаються пішохідним переходом, не пропускаючи автомобілі.

Люди тримають плакати із написами: «Газ, як повітря, ціна, як золото», «Банду геть», «Транспортації ні. Депутати панують, люди бідують».

Через перекриття на всіх напрямках утворилися затори. На місці подій працюють поліцейські, які забезпечують правопорядок під час акції.

Нагадаємо, 21 січня, вимагали переглянути тарифи на газ та газопостачання на Тернопільщині. У Херсоні вимагали зниження тарифів на комунальні послуги. Також протести відбулися у Житомирі.

У День народження президента Володимира Зеленського, 25 січня, активісти проведуть акцію протесту проти тарифів на газ та електроенергію «Привітай президента платіжкою».

Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. Проте згодом в Офісі президента визнали, що ціна на газ знизиться не для всіх громадян.