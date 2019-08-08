#Пройдидетектор: у соцмережах почався флешмоб через елітний відпочинок директора НАБУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Керівник НАБУ Артем Ситник

Ситник, якому загрожує п’ять років за корупцію, запевняє, що платив він сам, але «чеки загубив»

Суд міста Сарни Рівненської області розглядає справу про елітний відпочинок за рахунок «спонсорів» директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Після засідання суду, яке перенесли через неявку свідків зі сторони обвинувачуваного в корупції, Ситник прокоментував свій елітний відпочинок з дорогим алкоголем і розбитими квадроциклами. Він стверджував, що сам заплатив за відпочинок на мисливській базі у Рівненській області, але документальних доказів оплати дорогого відпочинку суду так і не надав – нібито загубив чеки.

У протоколі допиту свідка відпочинку директора НАБУ на базі в Рівненській області йдеться про те, Ситник відпочивав в цьому угідді на Рівненщині п’ять разів, і за кожний такий відпочинок «спонсор» заплатив за Ситника по 100 тис. гривень. У ці суми входили елітні напої та розбиті під час бурхливого відпочинку квадроцикли.

Обурені користувачі соцмереж вимагають від Ситника пройти перевірку на детекторі брехні, щоб з’ясувати обставини справи, адже йдеться про ймовірну корупцію керівника антикорупційного органу.

Ситник, якому загрожує п’ять років за корупцію, запевняє, що платив він сам, але «чеки загубив».

Артем Ситник, який не з’являвся на виклики поліції, отримав адмінпротокол про корупцію прямо на трасі під Полтавою.

9 липня Генпрокуратура провела слідчі дії на території мисливської бази в Рівненській області, де відпочивав Ситник, а вже 12 липня справу передали до суду.

Стаття, яку інкримінують керівнику антикорупційного органу (ст. 366-1, декларування недостовірної інформації), передбачає до п’яти років ув'язнення.

Раніше у ЗМІ з'явилися фото бази, де відпочиває директор НАБУ. «Артем Ситник з родиною відпочиває коштом друзів в затишному Мисливському угідді «Полеское – Сарни», - стверджували ЗМІ. «Зі слів товариша Ситника, він регулярно оплачує елітний відпочинок голови НАБУ: за останні два роки (з 2017 по 2019) мінімум п'ять відвідувань приблизно по 100 тис. грн, зокрема і Новий рік 2019: оренда будиночків на 3-5 днів, полювання, рибалка, катання на човнах, квадроциклах, ресторан «Затока» на території угідь, феєрверки, і багато інших розваг», - писали видання.