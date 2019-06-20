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    «Пряма лінія» з Путіним на Ютубі зібрала у 10 разів більше дизлайків, ніж лайків

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    <p>&laquo;Пряму лінію&raquo; з Путінми дивились сотні тисяч глядачів, але сподобалась вона далеко не всім</p> - «Пряма лінія» з Путіним на Ютубі зібрала у 10 разів більше дизлайків, ніж лайків

    «Пряму лінію» з Путінми дивились сотні тисяч глядачів, але сподобалась вона далеко не всім

    Трансляція «Прямої лінії» на Ютуб-каналі НТВ 76 тис. дизлайків і лише 6,1 тис. лайків

    Сьогодні в Росії відбулась щорічна «Пряма лінія» з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, яку транслювали низка російських телеканалів. Показово, що, зокрема, трансляція «Прямої лінії» на Ютуб-каналі НТВ 76 тис. дизлайків і лише 6,1 тис. лайків. Усього ж трансляцію на цьому каналі подивилися  понад 465 тис. глядачів.

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    Як повідомлялось, під час «Прямої лінії» Путін також продовжував наполягати, що західні санкції йдуть РФ лише на користь, а також не втомлювався повторювати, що РФ не окупувала Донбас. Путін також розказав про проблеми, які Медведчук бере близько до серця.

    Крім того, під час традиційної щорічної «Прямої лінії» з Путіним, під час якої росіяни могли поставити свої запитання, серед іншого, через смс-повідомлення, на екранах з’явилися кілька дуже провокативних і некомпліментарних запитань та реплік.

    Глава країни-агресора також назвав президентство Володимира Зеленського в Україні трагедією.

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