Пункт пропуску на кордоні з Молдовою знову працює



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Лінію електромережі відремонтували

Роботу пункту пропуску Лісне на українсько-молдовському кордоні, який не працював через пошкодження лінії електромережі, сьогодні відновили. Про це повідомила завідувач сектору розгляду звернення та забезпечення доступу до публічної інформації Олена Гусєва ДФС в Одеській області, пише УНН.

«Пункт пропуску Лісне відновив свою роботу, лінію електромережі відремонтували», - сказала Гусєва.

Раніше «Главком» повідомляв, що на українсько-молдовському кордоні тимчасово не працює пункту пропуску Лісне митного посту Аккерман через пошкодження лінії електромережі.

До слова, вранці повідомлялося, що в Україні через негоду були знеструмленими 96 населених пунктів у п'яти областях.

3 липня внаслідок ускладнення погодних умов (сильний вітер, дощ, град) залишалися знеструмленими 525 населених пунктів у 13 областях.

2 липня внаслідок повалення дерев постраждало 2 особи. У 10 населених пунктах Хотинського та Кельменецького районів Чернівецької області частково було пошкоджено дахи близько 75 житлових будинків та 6 об’єктів соціальної сфери.