Через негоду на кордоні з Молдовою не працює пункт пропуску



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Митний пост «Аккерман»

Проблема виникла через вчорашню непогоду, яка пошкодила лінію електромережі

На українсько-молдовському кордоні тимчасово не працює пункт пропуску Лісне митного посту Аккерман через пошкодження лінії електромережі.

Про це повідомила завідувач сектору розгляду звернення та забезпечення доступу до публічної інформації Олена Гусєва ДФС в Одеській області, пише УНН.

«Проблема виникла через вчорашню непогоду, яка пошкодила лінію електромережі. Цілу ніч працювали служби. Ми підключаємо автономний дизель-генератор, але в Лісному він періодично перегрівається через знову ж таки погодні умови – спеку – тому його вимикають», - сказала Гусєва.

Вона зазначила, що ДФС веде активні перемовини з місцевим відділом районної електричної мережі, які обіцяють все владнати найближчим часом.

До слова, вранці повідомлялося, що в Україні через негоду були знеструмленими 96 населених пунктів у п'яти областях.

3 липня внаслідок ускладнення погодних умов (сильний вітер, дощ, град) залишалися знеструмленими 525 населених пунктів у 13 областях.

2 липня внаслідок повалення дерев постраждало 2 особи. У 10 населених пунктах Хотинського та Кельменецького районів Чернівецької області частково пошкоджено дахи близько 75 житлових будинків та 6 об’єктів соціальної сфери.

У 7 населених пунктах Томашпільського, Тульчинського та Чернівецького районів Вінницької області сталося повалення дерев. Частково пошкоджено дахи житлових будинків (кількість уточнюється) та 9 об’єктів соціальної сфери. Жертв та постраждалих немає.

У м. Дніпро внаслідок падіння дерева на зупинку постраждало 2 особи. Внаслідок пошкодження газопроводів припинено газопостачання у с. Новопілля (2200 абонентів), с. Жовте (86 абонентів) та у м. Кривий Ріг (19 абонентів). У м. Кривий Ріг частково пошкоджено дахи 36 житлових будинків та будинку культури.