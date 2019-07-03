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    Через негоду залишаються знеструмленими 525 населених пунктів у 13 областях

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    Через негоду залишаються знеструмленими 525 населених пунктів у 13 областях

    Найбільше від штормів постраждала Дніпропетровщина

    Станом на 7:00 3 липня внаслідок ускладнення погодних умов (сильний вітер, дощ, град) залишаються знеструмленими 525 населених пунктів у 13 областях. Про це повідомляє ДСНС.

    «Станом на 7:00 3 липня внаслідок ускладнення погодних умов (сильний вітер, дощ, град) залишаються знеструмленими 525 населених пунктів у 13 областях, а саме: Дніпропетровська – 163, Чернігівська – 110, Вінницька – 57, Миколаївська – 41, Чернівецька – 38, Кіровоградська – 35, Донецька – 26, Луганська – 14, Запорізька – 12, Житомирська – 11, Сумська – 9, Черкаська – 6, Київська – 3», - йдеться у повідомленні.

    До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

    2 липня внаслідок повалення дерев постраждало 2 особи. У 10 населених пунктах Хотинського та Кельменецького районів Чернівецької області частково пошкоджено дахи близько 75 житлових будинків та 6 об’єктів соціальної сфери.

    У 7 населених пунктах Томашпільського, Тульчинського та Чернівецького районів Вінницької області сталося повалення дерев. Частково пошкоджено дахи житлових будинків (кількість уточнюється) та 9 об’єктів соціальної сфери. Жертв та постраждалих немає.

    У м. Дніпро внаслідок падіння дерева на зупинку постраждало 2 особи. Внаслідок пошкодження газопроводів припинено газопостачання у с. Новопілля (2200 абонентів), с. Жовте (86 абонентів) та у м. Кривий Ріг (19 абонентів). У м. Кривий Ріг частково пошкоджено дахи 36 житлових будинків та будинку культури.

    Підрозділами ДСНС надавалась допомога у розчищенні автодоріг та територій від повалених дерев.

    Місцевими органами влади вживаються заходи щодо ліквідації наслідків негоди.

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