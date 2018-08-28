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    Пункти пропуску на Донбасі з вересня скоротять час роботи

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    Пункти пропуску на Донбасі з вересня скоротять час роботи

    Тепер контрольно-пропускні операції будуть здійснюватись щоденно з 7:00 до 18:30

    Контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі зменшують час роботи. Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил.

    «Розпорядженням Командувача Об’єднаних сил з 1 вересня 2018 року для всіх контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення ООС встановлено новий графік роботи», - йдеться в повідомленні.

    Тепер контрольно-пропускні операції будуть здійснюватись щоденно з 7:00 до 18:30.

    Нагадаємо, з 6:00 у вівторок, 28 серпня, відновилися пропускні операції в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Майорське».

    З метою збереження життя та здоров’я цивільного населення з 24 до 27 серпня було тимчасово припинено пропуск осіб і транспортних засобів через лінію зіткнення в цьому контрольному пункті в’їзду-виїзду.

    Також у вересні КПВВ «Станиця Луганська» закриють на ремонт.

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