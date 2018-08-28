Пункти пропуску на Донбасі з вересня скоротять час роботи



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Тепер контрольно-пропускні операції будуть здійснюватись щоденно з 7:00 до 18:30

Контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі зменшують час роботи. Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил.

«Розпорядженням Командувача Об’єднаних сил з 1 вересня 2018 року для всіх контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення ООС встановлено новий графік роботи», - йдеться в повідомленні.

Тепер контрольно-пропускні операції будуть здійснюватись щоденно з 7:00 до 18:30.

Нагадаємо, з 6:00 у вівторок, 28 серпня, відновилися пропускні операції в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Майорське».

З метою збереження життя та здоров’я цивільного населення з 24 до 27 серпня було тимчасово припинено пропуск осіб і транспортних засобів через лінію зіткнення в цьому контрольному пункті в’їзду-виїзду.

Також у вересні КПВВ «Станиця Луганська» закриють на ремонт.