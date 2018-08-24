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    Події в Україні

    У вересні КПВВ «Станиця Луганська» закриють на ремонт

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    Станиця Луганська - У вересні КПВВ «Станиця Луганська» закриють на ремонт
    Станиця Луганська

    Пункт пропуску буде закритий з 2 по 7 вересня

    Контрольний пункт в’їзду-виїзду у Станиці Луганській буде закрито з 2 по 7 вересня через проведення ремонтних робіт.

    Про це повідомили в прес-службі Луганської облдержадміністрації.

    «Закриття пункту пропуску пов'язане з проведенням монтажу тимчасових конструкцій, підключенням їх до мереж електро- та водопостачання й водовідведення. Просимо громадян поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, адже після реконструкції КПВВ стане більш комфортним для перетину», - йдеться в повідомленні.

    В адміністрації прогнозують, що після ремонту кількість робочих місць буде збільшено до 40 одиниць.

    Нагадаємо, 20 серпня бойовики здійснили масований обстріл по Станиці Луганській.

    Донбас Луганщина КПВВ ремонт
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