У вересні КПВВ «Станиця Луганська» закриють на ремонт



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Станиця Луганська

Пункт пропуску буде закритий з 2 по 7 вересня

Контрольний пункт в’їзду-виїзду у Станиці Луганській буде закрито з 2 по 7 вересня через проведення ремонтних робіт.

Про це повідомили в прес-службі Луганської облдержадміністрації.

«Закриття пункту пропуску пов'язане з проведенням монтажу тимчасових конструкцій, підключенням їх до мереж електро- та водопостачання й водовідведення. Просимо громадян поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, адже після реконструкції КПВВ стане більш комфортним для перетину», - йдеться в повідомленні.

В адміністрації прогнозують, що після ремонту кількість робочих місць буде збільшено до 40 одиниць.

Нагадаємо, 20 серпня бойовики здійснили масований обстріл по Станиці Луганській.