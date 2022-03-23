У Києві почали продавати рублі. Названо курс (фотофакт)
фото з відкритих джерел
Тепер російську валюту в Україні обмінюють лише за таким курсом
На табло в обмінниках столиці з'явився поточний курс обміну російських рублів, який висловлюється загальну думку українців щодо президента Росії.
На місці де раніше розташовувався курс рубля, тепер красується напис: «Путін х***о».
Нагадаємо, ЗСУ знову розгромили окупантів у Чорнобаївці.
Тим часом сьогодні має запрацювати дев'ять гуманітарних коридорів (список).
Читайте також: