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    У Києві почали продавати рублі. Названо курс (фотофакт)

    У Києві почали продавати рублі. Названо курс (фотофакт)
    фото з відкритих джерел

    Тепер російську валюту в Україні обмінюють лише за таким курсом

    На табло в обмінниках столиці з'явився поточний курс обміну російських рублів, який висловлюється загальну думку українців щодо президента Росії.

    На місці де раніше розташовувався курс рубля, тепер красується напис: «Путін х***о».

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    У Києві почали продавати рублі. Названо курс (фотофакт)
    У Києві почали продавати рублі. Названо курс (фотофакт)
    фото з відкритих джерел

    Нагадаємо, ЗСУ знову розгромили окупантів у Чорнобаївці.

    Тим часом сьогодні має запрацювати дев'ять гуманітарних коридорів (список).

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    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    У Києві почали продавати рублі. Названо курс (фотофакт)