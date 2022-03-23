Окупанти обстріляли Луганщину: У Рубіжному загинули діти

У Рубіжному російський снаряд, влучивши у багатоповерхівку, убив двох дітей

Російські війська обстріляли багатоповерхівку в Рубіжному

Рашисти продовжують обстрілювати міста Луганської області, що викликає численні пожежі. Про це пише пресслужба ДСНС України на Facebook.

Зокрема, один із снарядів влучив у житлову багатоповерхівку у місті Рубіжне, що в Сіверськодонецькому районі Луганщини. Внаслідок влучання у будинку загинули три особи, з них двоє – діти. Рятувальники загону ДСНС, які оперативно прибули на місце, були змушені лише констатувати факт загибелі людей.

В Рубіжному численні обстріли спровокували пожежі. Зайнялося підприємство легкої промисловості, пожежу зафіксували в місцевому училищі, також згоріло кілька квартир. Крім пожеж, рятувальники виявили перебитий російськими снарядами газопровід.

Окупанти обстріляли й інші міста Луганщини. У Кремінній внаслідок влучань були пошкоджені чотири житлові будинки. У Лисичанську загорівся нафтопереробний завод.

Стріляють російські війська не тільки по будівлях, а й по людях. Зокрема, у Сіверськодонецьку рашисти розстріляли чергу біля магазину. Одна людина загинула, шестеро отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська постійно обстрілюють територію Луганської області, зокрема, місто Рубіжне.

Наприклад, 19 березня внаслідок обстрілу житлового будинку загинули жінка та двоє дітей.

20 березня в Луганській обласній військовій адміністрації повідомили, що лише за одну добу в Рубіжному і сусідньому Сіверськодонецьку були зруйновані 24 житлові будинки.