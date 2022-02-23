Лондон співає відому пісню про Путіна. Відео з акції на підтримку України (відео)

Тисяча людей прийшли під посольство Росії в Лондоні

Перед посольством РФ у Лондоні зібралися тисяча людей, які вимагали негайного запровадження санкцій щодо Росії

Тисяча людей зібралися перед посольством Росії у столиці Великої Британії 23 лютого на спонтанну акцію солідарності з Україною, вимагаючи негайного запровадження санкцій щодо Росії. Відповідне відео опублікувала журналістка Світлана Пиркало на своїй сторінці в Facebook.

Журналістка повідомила, що висловити підтримку Україні на заклик української діаспори прийшли не лише українці, які мешкають у Лондоні. Протест діям президента РФ Володимира Путіна, котрий напередодні заявив про визнання незалежності сепаратистських утворень «ДНР» та «ЛНР» на Донбасі, висловлювали британці, білоруси, грузини і також росіяни.

«Тисяча людей під посольством Росії в Лондоні. Не лише українці, а й білоруси, грузини, кримські татари, фіни, а і росіяни, яких дістав режим. Росіяни більше всього вимагають жорсткіших санкцій щодо Росії», – повідомила журналістка.

Учасники акції закликали до негайного запровадження санкцій проти Росії. Люди скандували «Слава нації! Смерть ворогам», «Слава Україні! Героям слава!».

Окрім того присутні заспівали Гімн України та відому пісню про Путіна «Путін х**ло».

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