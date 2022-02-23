Російське телебачення анонсувало вторгнення в Україну у прогнозі погоди (відео)

Пропагандисти натякнули на наступ російської армії на українські міста Краматорськ та Маріуполь

У прогнозі погоди на найближчі дні на пропагандистському телеканалі «Россия24» диктор «раптом» розповів про те, якими будуть погодні умови в окупованих бойовиками та підконтрольних Україні районах Донеччини та Луганщини, наголосивши, що опадів там не передбачається, а ґрунт має підсохнути достатньо для проходження військової техніки. Уривок відео з етеру російського телеканалу опублікувано у Telegram-каналі «Війна Росія Україна – Донбас».

Окремо диктор зупинився на прогнозі погодних умов у місті Маріуполь, підконтрольному українській владі. Пропагандист зазначив, що у цьому місті, де нібито переважна більшість населення є росіянами, у найближчі дні триматиметьсся досить тепла погода.

Ще одне українське місто за межами ОРДЛО, яке пригадав російський диктор – Краматорськ.

Раніше повідомлялося, Росія нарощує військову присутність на кордоні з Україною в районі Харківської області та масово закуповує мішки для трупів.

Напередодні ми повідомляли, що американський супутник зафіксував путінську армію за 15 км від кордону з Україною. На північний захід від Бєлгорода також спостерігається низка нових польових розгортань (вони перебувають приблизно за 30 кілометрів від кордону з Україною), при цьому більша частина техніки та військ розташована в лісових масивах або поруч з ними.

Як відомо путінська армія отаборилась у Білорусі: супутники зафіксували нове скупчення поблизу України.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Напередодні президент США Джо Байден попередив, що Путін збирається напасти на Київ з території Білорусі.

Сьогодні стало відомо, що Україна може закрити держкордон із Росією та Білоруссю: у Раді зареєстровано відповідну постанову.

Читайте також: