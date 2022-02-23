Російські олігархи втратили $32 млрд через ескалацію агресії РФ щодо України

Найбагатші люди Росії втратили значні суми статків ескалацію ситуації навколо України

Статки 23 найбагатших бізнесменів Росії скоротилися на $32 млрд через загострення ситуації навколо України. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з рейтингом Bloomberg Billionaires Index, де аналізуються відомості про вартість активів 500 найбагатших людей планети, найбільших втрат з-поміж росіян зазнав Геннадій Тимченко, член ради директорів «Сібура» та «Новатека». Його статки у 2022 році, за даними агентства, скоротилися майже на третину до $16 млрд.

Напередодні санкції проти Тимченка, якого називають другом президента Путіна, запровадила Великобританія: йому заборонили в'їзд у країну та заморозили його британські активи.

Голова правління «Новатека» Леонід Міхельсон з початку року втратив понад $6 млрд, а президент компанії «Лукойл» Вагіт Алекперов – $3,5 млрд.

Згідно зі списком російських мільярдерів, у якому 23 особи, чиста вартість їх активів нині становить $343 млрд, тоді як на початку року цей показник дорівнював $375 млрд.

За даними видання, санкції щодо Росії, введені урядами країн світу у зв'язку із визнанням Москвою «ЛДНР» можуть стати причиною ще більшого скорочення статків російських мільярдерів.

раніше повідомлялося, що за час пандемії статки найбагатших людей світу зросли вдвічі.

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