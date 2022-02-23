Росія закуповує мішки для трупів – СБУ

Безіменні могили російських окупантів на сході України з'являються з 2014 року

«За старовинною російською традицією, військових РФ закопуватимуть посеред поля в безіменних могилах»

Служба безпеки України фіксує пересування і маневри військ Російської Федерації на кордоні з Харківською областю. За даними спецслужби, Росія нарощує військову присутність та масово закуповує мішки для трупів.

«Спостерігаємо за активним маневруванням і пересуванням військ Російської Федерації вздовж наших кордонів. Поступово нарощується військова присутність. Жодних ознак відведення військ від державного кордону України після так званих навчань», – зазначив начальник управління СБУ в Харківській області Роман Дуді на нараді у Харківській ОДА.

За його словами, СБУ зафіксувало неподалік від російського Бєлгорода скупчення військової техніки, яка знаходиться в несправному стані.

Також Дудін заявив, що Росія закупила 45 тисяч пластикових мішків для трупів.

«Думаю, за старовинною російською традицією, їх закопуватимуть прямо посеред поля в цих безіменних могилах», – сказав голова обласного управління СБУ.

Напередодні ми повідомляли, що американський супутник зафіксував путінську армію за 15 км від кордону з Україною. На північний захід від Бєлгорода також спостерігається низка нових польових розгортань (вони перебувають приблизно за 30 кілометрів від кордону з Україною), при цьому більша частина техніки та військ розташована в лісових масивах або поруч з ними.

Як відомо путінська армія отаборилась у Білорусі: супутники зафіксували нове скупчення поблизу України.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Напередодні президент США Джо Байден попередив, що Путін збирається напасти на Київ з території Білорусі.

Сьогодні стало відомо, що Україна може закрити держкордон із Росією та Білоруссю: у Раді зареєстровано відповідну постанову.

Як відомо, Україна вводить надзвичайний стан. Це рішення Ради нацбезпеки має ще ухвалити Верховна Рада. Вона планує зробити це сьогодні.

В Україні можуть ввести низку обмежень. Зокрема, буде посилено охорону громадського порядку, правоохоронці мають право оглядати транспорт та перевіряти документи.

Також в Україні починає діяти режим обмеження в прикордонних регіонах.

Нагадаємо, на тлі посилення російської агресії, Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматись від будь-яких поїздок до Росії.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартує призов резервістів. Секретар РНБО Данілов назвав кількість резервістів, яких призвуть.

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