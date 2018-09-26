  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Заяву Москаля щодо автора запису скандального відео в Берегово перевіряють

    • Розсилка
    Заяву Москаля щодо автора запису скандального відео в Берегово перевіряють
    Скріншот з відео

    Голова Закарпатської ОДА стверджує, що відео у консульстві Угорщини записали українські прикордонники

    Державна прикордонна служба України перевіряє інформацію голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, який стверджує, що скандальне відео у консульстві Угорщини в Берегово записав хтось із прикордонників.

    Про це Укрінформу повідомили в прес-службі ДПСУ.

    «Бачили інформацію. Вивчаємо її і перевіряємо», - сказали у відомстві.

    Як відомо, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль стверджує, що скандальне відео у консульстві Угорщини, де громадянам України видавали угорські паспорти, записали українські прикордонники.

    Як повідомляв «Главком», між Україною і Угорщиною спалахнув дипломатичний конфлікт через роздачу угорських паспортів громадянам України в Берегово.

    Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що покаже відео з церемонії роздачі угорських паспортів у Берегово, яке оприлюднили ЗМІ, голові МЗС Угорщини. Також він повідомив, що Україна висилає угорського консула до Угорщини.

    Читайте також
    МЗС прикордонники Павло Клімкін Держприкордонслужба Геннадій Москаль Закарпаття дипломатичний конфлікт Угорщина Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ