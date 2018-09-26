Заяву Москаля щодо автора запису скандального відео в Берегово перевіряють



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Скріншот з відео

Голова Закарпатської ОДА стверджує, що відео у консульстві Угорщини записали українські прикордонники

Державна прикордонна служба України перевіряє інформацію голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, який стверджує, що скандальне відео у консульстві Угорщини в Берегово записав хтось із прикордонників.

Про це Укрінформу повідомили в прес-службі ДПСУ.

«Бачили інформацію. Вивчаємо її і перевіряємо», - сказали у відомстві.

Як відомо, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль стверджує, що скандальне відео у консульстві Угорщини, де громадянам України видавали угорські паспорти, записали українські прикордонники.

Як повідомляв «Главком», між Україною і Угорщиною спалахнув дипломатичний конфлікт через роздачу угорських паспортів громадянам України в Берегово.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що покаже відео з церемонії роздачі угорських паспортів у Берегово, яке оприлюднили ЗМІ, голові МЗС Угорщини. Також він повідомив, що Україна висилає угорського консула до Угорщини.